Touba : Diomaye Faye annonce de nouveaux forages, des mesures de sécurité et un vaste programme d’assainissement avant le Grand Magal

XALIMANEWS: En visite à Touba ce dimanche, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une série de mesures destinées à améliorer durablement les conditions d’accueil des pèlerins et des habitants de la ville sainte, notamment à l’approche du Grand Magal.

Reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en présence de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, le chef de l’État a présenté plusieurs projets portant sur l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la sécurité.

Accompagné du Premier ministre, Al Amine Lo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye a annoncé que quatre nouveaux forages sont désormais opérationnels à Touba, renforçant ainsi les capacités d’alimentation en eau de la cité religieuse.

Pour répondre à la forte demande attendue durant le Grand Magal, le président de la République a également annoncé le déploiement de 50 camions-citernes afin d’assurer une distribution continue de l’eau aux fidèles.

Sur le volet sécuritaire, il a indiqué avoir donné des instructions au ministre de l’Intérieur pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises afin de garantir le bon déroulement de l’événement et d’assurer la sécurité des millions de pèlerins attendus.

Évoquant les difficultés récurrentes liées aux inondations, Bassirou Diomaye Faye a assuré que les travaux d’aménagement et d’assainissement en cours permettront de réduire considérablement, voire d’éliminer le problème dans un délai de trois ans, traduisant la volonté de l’État d’apporter une solution durable à cette préoccupation majeure des populations.

Au nom du khalife général des mourides, son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, a salué les engagements pris par le chef de l’État. Il a également réaffirmé l’estime et la considération que Serigne Mountakha Mbacké porte au président de la République, tout en formulant des prières pour la réussite de sa mission à la tête du pays.