Guy Marius Sagna charge Diomaye : « Il a laissé le balai souverainiste pour la poubelle néocoloniale »

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a réagi, de manière indirecte mais incisive, à la création du nouveau parti politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en publiant un message aux accents très critiques sur ses réseaux sociaux.

Sans citer nommément le chef de l’État ni son nouveau parti, le parlementaire a établi un parallèle historique, affirmant que « les seuls présidents qui ont créé des partis politiques après leur accession au pouvoir sont des présidents qui ont fait des coups d’État ».

Poursuivant sa publication, Guy Marius Sagna a dénoncé ce qu’il considère comme un changement de cap idéologique, écrivant : « Il a laissé le balai souverainiste pour choisir la poubelle néocoloniale. Prenons le balai et continuons à balayer. Ce pays a besoin d’être balayé, nettoyé. »

Cette sortie intervient au lendemain du lancement officiel de Kiiraay, le nouveau parti présidentiel dirigé par Bassirou Diomaye Faye, un événement qui continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la classe politique et des militants de l’ex-Pastef.