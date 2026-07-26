Économie

La Sonatel franchit la barre des 1 000 milliards de FCfa de chiffre d’affaires

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Le Groupe Sonatel a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 049,8 milliards de FCfa au terme du premier semestre 2026, en progression de 9,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance est portée par la forte croissance des activités Data, du Très Haut Débit fixe et d’Orange Money, confirme la solidité du modèle économique de l’opérateur présent au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone.

Pour soutenir cette dynamique, Sonatel a consacré 154 milliards de FCfa à ses investissements, soit 15 % de son chiffre d’affaires, principalement pour accélérer le déploiement du Très Haut Débit fixe et mobile. Commentant ces résultats, le directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Bâ, a souligné que « les résultats de ce premier semestre démontrent que les investissements engagés dans le déploiement de la Fibre et du Très Haut Débit produisent des résultats concrets », réaffirmant l’ambition du groupe de demeurer le partenaire de référence de la transformation numérique en Afrique de l’Ouest.

lesoleil.sn

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