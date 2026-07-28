Surpris en plein ébat sexuel dans une voiture à la plage Cabano : il fonce sur des policiers et blesse deux agents

XALIMANEWS: Une intervention de police à la plage Cabano a viré à l’incident. Seydina Alioune Badara Diagne, 31 ans, a été surpris en compagnie de sa petite amie alors que le couple se trouvait dans une voiture stationnée sur les lieux.

À la vue des policiers, le mis en cause aurait tenté de prendre la fuite en fonçant avec son véhicule sur les agents. Deux policiers ont été blessés lors de l’incident. Après une course-poursuite, le conducteur a finalement été intercepté après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

Sa compagne, qui se trouvait à bord au moment des faits, a quant à elle réussi à prendre la fuite à pied.

Le bilan fait état de blessures sérieuses chez les deux policiers. L’un souffre d’une plaie ouverte à la main droite avec rupture veineuse, tandis que le second présente un traumatisme de la cheville droite accompagné d’une fêlure.