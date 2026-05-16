Canada : le Sénégalais Edmond Benoit Sadio ouvre un restaurant qui fait déjà sensation

XALIMANEWS: Le chef sénégalais Edmond Benoit Sadio franchit un nouveau cap. Ce 14 mai, il a officiellement lancé son restaurant baptisé Restaurant Le Cauris : Petawe au Canada, lors d’une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont Marjorie Michel.

À travers ce projet ambitieux, le chef sénégalais entend faire bien plus qu’ouvrir un simple espace de restauration. Avec Restaurant Le Cauris : Petawe, Edmond Benoit Sadio veut créer un véritable lieu de rencontre et de partage pour les communautés africaines et les amoureux de la culture afro-caribéenne.

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« La vision est de rassembler le monde en un seul lieu, notamment la communauté africaine », explique le fondateur, qui voit son établissement comme un espace chaleureux où chaque visiteur peut se sentir chez lui.

S’adressant à la diaspora sénégalaise et africaine vivant au Canada, le chef a lancé un message fort et symbolique : « Cette place est la vôtre. Elle a été créée pour que chacun y trouve son bonheur. »

Le lancement du restaurant a été salué par les invités présents, séduits par l’ambiance, la qualité de l’accueil et l’originalité des plats proposés. Parmi les nombreuses réactions positives, celle d’un client a particulièrement retenu l’attention.

« Une soirée absolument inoubliable et magnifiquement réussie. Merci infiniment pour l’invitation, pour votre accueil si chaleureux, l’ambiance exceptionnelle et cette cuisine savoureuse, généreuse et pleine de créativité. Bravo à toute l’équipe pour ce projet ambitieux, inspirant et profondément rassembleur, qui répond avec beauté et authenticité à un véritable besoin au sein de la merveilleuse communauté africaine. »

Pour beaucoup, Restaurant Le Cauris : Petawe s’annonce déjà comme une nouvelle référence gastronomique et culturelle pour la diaspora africaine au Canada, portée par la passion, la créativité et la vision rassembleuse de Edmond Benoit Sadio.