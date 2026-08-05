Touba en deuil : Sokhna Amy Mbacké, fille du Khalife général des Mourides, n’est plus

XALIMANEWS: Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, est endeuillé par le rappel à Dieu de l’une de ses filles, Sokhna Amy Mbacké, survenu ce mercredi 5 août 2026.

Cette disparition plonge la famille du Khalife ainsi que l’ensemble de la communauté mouride dans une profonde affliction.

En cette douloureuse épreuve, la rédaction de Xalimasn.com adresse ses sincères condoléances au Khalife général des Mourides, à sa famille et à tous les fidèles mourides. Nous prions Allah (SWT) d’accorder à la défunte Son infinie miséricorde, de lui pardonner ses fautes et de l’accueillir dans les plus hauts degrés du Firdaws. Qu’Il apporte également patience et réconfort à ses proches. Amine.