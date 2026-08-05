Tribunal de Dakar : des peines prononcées contre des militants de Pastef dans une affaire d’offense au chef de l’État

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire impliquant trois militants du parti Pastef-Les Patriotes, poursuivis pour offense au chef de l’État.

Placés sous mandat de dépôt jeudi dernier, Mandoumbé Diop, alias « Lamignou Darou », Maguèye Diaw, dit « Oustaz Thiep », et Moustapha Ndiaye, surnommé « Ndiaye Touba », ont comparu ce mercredi 5 août devant la juridiction compétente.

Selon les éléments du dossier, la procédure fait suite à la diffusion d’une vidéo jugée offensante à l’encontre du président de la République. L’interpellation des mis en cause a été effectuée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), sur ordre du procureur de la République, Ibrahima Ndoye.

Toutefois, des éléments de la défense ont soutenu que la vidéo incriminée ne mentionnait ni explicitement le président de la République ni même la fonction de chef de l’État. Selon cette lecture, les poursuites reposeraient davantage sur une interprétation du contenu de la vidéo par le parquet.

Lors de l’audience, le ministère public avait requis une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois ferme contre Lamignou Darou. Pour les deux autres prévenus, le parquet avait demandé six mois de prison, dont trois mois ferme.

À l’issue des débats, le tribunal a prononcé des peines plus modérées que les réquisitions du procureur. Lamignou Darou a été condamné à trois mois d’emprisonnement, assortis d’une amende de 500 000 FCFA.

De leur côté, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba ont écopé chacun de deux mois de prison ferme, ainsi que d’une amende de 500 000 FCFA.

Ce jugement met un terme à une affaire qui a suscité de vives réactions, notamment en raison de son contexte politique et des débats autour de l’interprétation des propos incriminés. Il reste désormais à savoir si les condamnés ou le parquet feront appel de cette décision.