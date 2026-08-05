Flash News | Offense au chef de l’État : Lamignou Darou condamné à 3 mois ferme, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba à 2 mois

XALIMANEWS: Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi dans l’affaire impliquant les chroniqueurs de Feeñal Digital poursuivis pour offense au chef de l’État et discours contraires aux bonnes mœurs.

Mandoumbé Diop, plus connu sous le nom de Lamignou Darou, a été condamné à trois mois de prison ferme. Ses co-prévenus, Oustaz Thiep (Maguèye Diaw) et Ndiaye Touba (Moustapha Ndiaye), ont quant à eux écopé de deux mois de prison ferme chacun.

Les trois hommes étaient poursuivis à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo jugée offensante à l’endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.