Kiiraay : Diomaye est-il en train de vider les anciens partis de leurs militants ?

XALIMANEWS: Le paysage politique sénégalais est en pleine mutation. Quelques jours seulement après le lancement de Kiiraay, le nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye, les ralliements se multiplient. Des responsables et militants issus de formations aussi diverses que l’APR, le Parti socialiste (PS), le PDS, Rewmi, l’AFP ou encore Taxawu Sénégal ont choisi de rejoindre cette nouvelle aventure politique.

Ce phénomène interroge. Assiste-t-on à une simple vague d’adhésions de circonstance ou au début d’une profonde recomposition de la classe politique sénégalaise ? Une chose est certaine : le nouveau parti présidentiel attire des profils venus de presque tous les horizons, donnant l’impression que les anciennes frontières partisanes s’estompent progressivement.

Il faut dire que le contexte est particulier. Au lendemain des tensions ayant marqué la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et le Pastef, certains observateurs estimaient que le chef de l’État risquait un isolement politique. Pourtant, les faits semblent raconter une autre histoire. En quelques jours, Kiiraay est parvenu à susciter un intérêt qui dépasse largement les rangs de ses premiers soutiens.

Dans le même temps, les grandes formations qui ont longtemps structuré la vie politique sénégalaise donnent le sentiment d’être en retrait. Leurs principaux leaders sont peu présents dans le débat public et leurs appareils peinent à imposer un discours capable de mobiliser leurs bases. Ce silence contraste avec l’effervescence observée autour des nouvelles forces politiques.

Aujourd’hui, l’espace médiatique et le débat politique semblent largement dominés par deux acteurs : le Pastef d’Ousmane Sonko et Kiiraay du président Bassirou Diomaye Faye. Les prises de position, les mobilisations et les discussions tournent essentiellement autour de ces deux formations, tandis que les partis historiques peinent à retrouver leur influence d’antan.

Faut-il pour autant conclure que les anciens partis sont condamnés à disparaître ? Il serait sans doute prématuré de l’affirmer. L’histoire politique montre que les périodes de faiblesse peuvent être suivies de phases de renouveau. Mais une réalité s’impose : les partis traditionnels sont aujourd’hui confrontés à un défi majeur. Ils devront rapidement retrouver une dynamique, renouveler leur leadership et proposer un projet capable de convaincre, sous peine de voir leurs militants poursuivre leur départ vers de nouvelles formations.

Le Sénégal est peut-être en train d’ouvrir une nouvelle page de son histoire politique. Reste à savoir si cette recomposition s’inscrira dans la durée ou si elle ne constitue qu’une étape dans l’évolution d’un paysage politique toujours marqué par les surprises.

PIDvito