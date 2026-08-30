Rappel à Dieu du Khalife Général des Khadres

La communauté musulmane et la confrérie Qadiriya (Khadre) de la sous-région sont en deuil. Cheikh Saadbouh Ould Cheikh Mouhamed Taqiyoullah Ould Cheikhal Khalifa Ould Cheikhna Cheikh Saadbouh, Khalife général des Khadres, est décédé à l’Hôpital Principal de Dakar.

Selon les premières informations, sa dépouille sera acheminée vers Nimzatt, en Mauritanie, cité religieuse majeure de la confrérie, où son inhumation devrait avoir lieu.

Cette disparition constitue une importante perte pour la communauté khadre au Sénégal, en Mauritanie et dans la sous-région.