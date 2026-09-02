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Décès de Serigne Ibrahima Mbacké : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances au Khalife général des Mourides

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde douleur après le décès de Serigne Ibrahima Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Serigne Ibrahima Mbacké a été emporté dans un tragique accident de la circulation, plongeant la communauté mouride dans le deuil.

Dans un message de condoléances, le chef de l’État dit avoir appris « avec une immense douleur » le rappel à Dieu du défunt. Il s’est incliné devant sa mémoire et a adressé ses condoléances au Khalife général des Mourides ainsi qu’à l’ensemble de la communauté mouride.

« Que Dieu l’accueille dans Son paradis », a prié le président Bassirou Diomaye Faye.

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