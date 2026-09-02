Traitement de la dette = Autre nom de la restructuration de la dette (qu’elle soit légère ou corsée). Par Cheikh Fatma Diop

Quelques premières considérations.

– Comment sommes – nous passés d’une stratégie de gestion active de la dette qui marchait de ses aveux continus, y compris lors du dernier Débat d’orientation budgétaire à un Plan de Traitement de la Dette ? Pourquoi ce changement stratégiques.

– Dans la version Wolof, Diba informe de la sélection d’un conseiller financier pour accompagner ce ” traitement de la dette” (entendez restructuration, qu’elle soit lègère ou corsée). Les médias étrangers spécialisés avaient bien parlé de cet état de fait. Est-ce la banque Lazard, déjà accompagnateur du Ghana et de la Zambie notamment ?

– Les actions à mener sur l’économie réelle telles qu’une meilleure gestion des dépenses, notamment celles liées à l’énergie, l’élargissement de l’assiette fiscale… rappellent curieusement les axes du PRES. Qu’est-ce qui a donc changé si les contours restent les mêmes ?

Ce qui m’emmene à un troisième point naturel, lui, lié cette restructuration même. Quelle forme prend elle réellement. Le marché domestique est hors de portée, cela est une bonne nouvelle pour le système bancaire local.

Sur la dette extérieure en revanche, quels paramètres de dette vont être touchés ? Quelles sont les SPECIFICITES dont parle le Ministre ?

De tels programmes avec le FMI s’accompagnent toujours de compromis sociaux. Le passage du nombre de bénéficiaires de 500.000 à 1.000.000 (qui, soit dit en passant, est un indicateur de pauvreté qui ne faiblit pas) en soit n’est pas un indicateur suffisant de protection du dispositif social. Quel sort pour l’école, la formation professionnelle, la santé ?

Beaucoup d’interrogations !

Li cii kanaam rawul bët !