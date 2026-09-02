ÉconomieOpinions

Traitement de la dette = Autre nom de la restructuration de la dette (qu’elle soit légère ou corsée). Par Cheikh Fatma Diop

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Quelques premières considérations.

– Comment sommes – nous passés d’une stratégie de gestion active de la dette qui marchait de ses aveux continus, y compris lors du dernier Débat d’orientation budgétaire à un Plan de Traitement de la Dette ? Pourquoi ce changement stratégiques.

– Dans la version Wolof, Diba informe de la sélection d’un conseiller financier pour accompagner ce ” traitement de la dette” (entendez restructuration, qu’elle soit lègère ou corsée). Les médias étrangers spécialisés avaient bien parlé de cet état de fait. Est-ce la banque Lazard, déjà accompagnateur du Ghana et de la Zambie notamment ?

– Les actions à mener sur l’économie réelle telles qu’une meilleure gestion des dépenses, notamment celles liées à l’énergie, l’élargissement de l’assiette fiscale… rappellent curieusement les axes du PRES. Qu’est-ce qui a donc changé si les contours restent les mêmes ?

Ce qui m’emmene à un troisième point naturel, lui, lié cette restructuration même. Quelle forme prend elle réellement. Le marché domestique est hors de portée, cela est une bonne nouvelle pour le système bancaire local.

DEPECHES

FMI : l’accord ne suffira pas à transformer le Sénégal par Abdourahmane Sarr
Sénégal-FMI : après la dette cachée, Dakar joue sa crédibilité financière
LETTRE OUVERTE À MONSIEUR MOUHAMADOU MAKTAR CISSÉ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR.
Moody’s abaisse encore la note du Sénégal : le pays sous pression avant la fin des discussions avec le FMI

Sur la dette extérieure en revanche, quels paramètres de dette vont être touchés ? Quelles sont les SPECIFICITES dont parle le Ministre ?

De tels programmes avec le FMI s’accompagnent toujours de compromis sociaux. Le passage du nombre de bénéficiaires de 500.000 à 1.000.000 (qui, soit dit en passant, est un indicateur de pauvreté qui ne faiblit pas) en soit n’est pas un indicateur suffisant de protection du dispositif social. Quel sort pour l’école, la formation professionnelle, la santé ?

Beaucoup d’interrogations !

Li cii kanaam rawul bët !

Share This Article
Previous Article FMI : l’accord ne suffira pas à transformer le Sénégal par Abdourahmane Sarr
Next Article Accord avec le FMI : que cache réellement les 1 243 milliards ?
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima
A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima
DepechesXalima TV

Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

Reconquérir le bonheur de vivre ensemble

Opinions

Fonds politiques : quand l’Assemblée nationale veut vider le social et le religieux de leur substance

Opinions

Ce que nos politiques refusent de nous dire

Opinions

HAWA ABDOUL BA RÉPOND À AARTU/C2D : avant de parler de la République, parlons d’abord des signataires

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Sports

Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

Sports

Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme

Sports

Mercato : Iliman Ndiaye proche de Manchester City, accord annoncé à 65 millions de livres

A la Une Sports

ILIMAN NDIAYE SE RAPPROCHE DE TOTTENHAM : UN NOUVEAU CAP POUR L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS