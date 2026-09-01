Sénégal : la Déclaration de politique générale du Premier ministre programmée au 8 septembre

L’Assemblée nationale a fixé au mardi 8 septembre 2026, à 10 heures, la tenue de la séance consacrée à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Mouhamed Al Aminou Lo.

La date a été arrêtée par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, réunie ce mardi pour examiner les modalités d’organisation de cette séance. La programmation reste toutefois sous réserve d’une éventuelle modification par le président de la République, qui dispose d’un délai réglementaire de huit jours pour fixer une autre date.

Dans un communiqué, l’institution parlementaire indique que cette décision intervient « conformément aux dispositions des articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».

Une étape politique attendue

La Déclaration de politique générale constitue une séquence majeure de la vie institutionnelle sénégalaise. Elle doit permettre au Premier ministre de présenter devant les députés les grandes orientations de l’action gouvernementale, ses priorités et les principales mesures envisagées pour la mise en œuvre du programme de l’exécutif.

Cette séance intervient dans un contexte politique et économique particulièrement suivi, alors que le gouvernement est engagé dans plusieurs dossiers majeurs, notamment la situation des finances publiques, la relance économique et les discussions avec les partenaires financiers internationaux.

Une session extraordinaire ouverte mardi

La programmation de la DPG intervient au premier jour de la deuxième session extraordinaire de l’année de l’Assemblée nationale, convoquée à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Les députés sont ainsi appelés à examiner plusieurs questions durant cette session, dans un contexte marqué par une forte attente autour des prochaines orientations du gouvernement.

Sauf nouvelle décision présidentielle dans le délai prévu par les textes, Mouhamed Al Aminou Lo devrait donc se présenter devant les députés le mardi 8 septembre à 10 heures pour exposer sa Déclaration de politique générale.

Cette échéance constituera l’un des principaux rendez-vous politiques de la rentrée au Sénégal.