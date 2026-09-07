Prix, électricité, dépenses : Le coût de la vie fait gronder la colère dans les rues de Dakar

XALIMANEWS: Samedi 5 septembre, Dakar a été le théâtre d’une mobilisation qui mérite une attention particulière. Des citoyens, accompagnés de créateurs de contenus et d’influenceurs, sont descendus dans la rue pour dénoncer la flambée des prix et la dégradation du pouvoir d’achat.

Avec des paniers et des calebasses vides, des pancartes, mais aussi des compteurs Woyofal, les manifestants ont voulu symboliser un quotidien devenu de plus en plus difficile. Derrière cette mobilisation, un constat simple : le coût de la vie pèse lourdement sur les ménages sénégalais.

Alimentation, électricité, logement… les dépenses essentielles ne cessent d’occuper une place importante dans les préoccupations des citoyens. Et lorsque le salaire ou les revenus ne suivent pas l’augmentation des charges, c’est tout l’équilibre familial qui est fragilisé.

Le mouvement #30JoursPourLeJustePrix traduit ainsi un ras-le-bol qui avait d’abord pris forme sur les réseaux sociaux avant de gagner la rue. Une colère qui, pour l’instant, s’exprime de manière pacifique et responsable, mais qui constitue surtout un message adressé aux autorités : les Sénégalais attendent des réponses concrètes.

Cette mobilisation ne doit donc pas être réduite à une simple manifestation. Elle révèle une préoccupation profonde autour du pouvoir d’achat et de la capacité des familles à faire face aux dépenses quotidiennes.

Pour le gouvernement, l’enjeu est désormais de transformer les annonces et les engagements en résultats visibles dans les marchés, les factures et les foyers.

Car derrière chaque panier vide, il y a une famille qui compte ses dépenses. Et derrière chaque facture devenue difficile à payer, il y a un citoyen qui attend une amélioration de ses conditions de vie.

La question est désormais simple : jusqu’où ira le mouvement si les réponses tardent à venir ?

PIDvito