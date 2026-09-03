Keur Massar Nord : à MTOA, Youssou Adouwa réhabilite la route Cheikh Lo après l’appel des populations

XALIMANEWS: Il n’est pas maire, mais il répond présent. Face à la situation difficile vécue par les populations de MTOA, dans la commune de Keur Massar Nord, le PDG de YOU IMMO, M. Youssou Adouwa, a une nouvelle fois décidé d’agir.

Mardi 1er septembre 2026, répondant aux nombreux appels à l’aide lancés par les habitants sur les réseaux sociaux, le patron de YOU IMMO a apporté son soutien à la réhabilitation de la route centrale de MTOA, plus connue sous le nom de route Cheikh Lo.

Fortement dégradée par les inondations, cette voie, essentielle pour les déplacements des populations, était devenue difficilement praticable. Pour contribuer à sa remise en état, des dizaines de camions de gravier ont été mobilisés et déversés sur la chaussée, afin de renforcer et réhabiliter la route.

Cette intervention a été accueillie avec soulagement par les populations de MTOA, qui ont salué le geste de Youssou Adouwa et son engagement aux côtés des habitants.

Alors que les populations exprimaient leur détresse à travers des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux pour appeler à l’aide, YOU IMMO a choisi de répondre par une action concrète sur le terrain.

Une démarche qui illustre l’engagement de Youssou Adouwa en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations de Keur Massar Nord.