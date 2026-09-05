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Dette publique : 191 personnalités contestent l’accord entre le Sénégal et le FMI

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XALIMANEWS : L’accord technique conclu entre le gouvernement du Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) continue de susciter de nombreuses réactions. Alors que cette entente ouvre la voie à un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 240 milliards de francs CFA, le débat s’intensifie autour du traitement de la dette publique.

Selon L’AS, 191 personnalités ont exprimé leur opposition aux conditions annoncées de l’accord, dans un contexte marqué par une crise de la dette jugée exceptionnelle.

Les signataires dénoncent notamment le risque de faire supporter le coût de la restructuration de la dette aux populations. Ils réclament, entre autres, la publication des engagements négociés avec le FMI ainsi que l’établissement des responsabilités liées à l’accumulation de la dette.

Ils demandent également l’ouverture d’un véritable débat parlementaire et citoyen avant toute conclusion définitive concernant le traitement de la dette et les orientations économiques du pays.

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Accord avec le FMI : que cache réellement les 1 243 milliards ?

Cette contestation intervient alors que le gouvernement cherche, à travers l’accord avec le FMI, à restaurer les équilibres financiers du Sénégal et à relancer l’économie.

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