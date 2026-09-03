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Ross Béthio : de retour d’Italie, le père découvre la grossesse de sa fille de 15 ans et saisit la gendarmerie, l’accord familial vole en éclats

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XALIMANEWS: Une affaire impliquant une mineure de 15 ans et un jeune ouvrier de 19 ans a été relancée à Ross Béthio. A. Mboup a été interpellé dans le cadre d’une procédure portant sur des faits présumés de viol ayant entraîné une grossesse.

Selon les éléments rapportés dans cette affaire, le jeune homme et N. C. B., alors âgée de 15 ans et scolarisée en classe de cinquième, entretenaient une relation. Celle-ci aurait conduit à une grossesse découverte en mars 2026.

Dans un premier temps, les deux familles auraient choisi de gérer la situation discrètement, sans saisir les autorités judiciaires. Le père de la jeune fille, installé en Italie, n’aurait notamment pas été informé de la grossesse.

De retour à Ross Béthio durant les vacances, le père aurait constaté des changements physiques chez sa fille. Après avoir découvert qu’elle était enceinte, il aurait décidé de porter l’affaire devant les autorités.

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Une plainte a ainsi été déposée auprès de la gendarmerie contre le jeune ouvrier. Cette démarche a remis sur le devant de la scène une affaire qui avait jusque-là été réglée dans le cercle familial.

L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes des faits et établir les responsabilités dans cette affaire. A. Mboup, âgé de 19 ans, se retrouve ainsi confronté à la justice alors que le dossier était initialement resté confidentiel.

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