Culture

DPG : la culture reléguée au second plan, la déception d’un acteur culturel lougatois.( Ndiawar Seck)

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read

Voir Ahmadou Al Aminou Lô, un fils de Louga terre historique de culture, de grands intellectuels, de poètes et de foyers artistiques majeurs au Sénégal, reléguer la culture au second plan de sa Déclaration de politique générale (DPG) du 8 septembre 2026, suscite une profonde déception chez les acteurs du secteur.
Ce décalage s’explique par plusieurs facteurs structurels et politiques :

  1. La déformation professionnelle d’un pur technocrate:
    Al Aminou Lô n’est pas un homme politique de terrain, mais un économiste et ancien haut fonctionnaire de la BCEAO. Sa grille de lecture du développement est essentiellement comptable, financière et macroéconomique.
  2. Face à une crise budgétaire aiguë, à la gestion de la dette et aux négociations avec le FMI, sa priorité absolue a été de rassurer les marchés financiers et de restructurer les finances publiques. Pour un banquier central de formation, les investissements prioritaires sont quantifiables à court terme (infrastructures, énergie, fiscalité). La culture, bien qu’étant une industrie, souffre d’un manque de données statistiques standardisées au Sénégal, ce qui la rend invisible dans les tableurs des technocrates de la Primature.
    Le piège des “grands projets” physiques au détriment de l’humain. Dans sa DPG, le Premier ministre a insisté sur des projets dits « catalytiques », comme le Dakar Millenium Center à Ouakam.
    Le gouvernement conçoit la culture à travers le prisme du BTP et des infrastructures d’accueil, pensant que construire des bâtiments modernes suffit à développer le secteur. Les acteurs culturels, eux, attendent des réformes sur le statut de l’artiste, des fonds de roulement, la protection des droits d’auteur, et des subventions à la création. L’économie de la culture a été réduite à une simple dimension immobilière et touristique.
  3. La déconnexion avec l’héritage de Louga
    Louga a vu naître et grandir des figures culturelles mondiales et des traditions artistiques qui ont façonné l’identité sénégalaise. Qu’un natif de cette région n’utilise pas la DPG comme une tribune pour sanctuariser les Industries Culturelles et Créatives (ICC) démontre une rupture
    4: Une vision centralisatrice : Les politiques culturelles restent pensées depuis Dakar, ignorant le potentiel de décentralisation des industries créatives dans les régions comme Louga.
    En ignorant le poids économique de la culture qui crée pourtant des milliers d’emplois directs pour la jeunesse et génère de la valeur immatérielle, Al Aminou Lô commet une erreur stratégique majeure. Il traite comme un luxe ou un folklore ce qui constitue, partout dans le monde, un pilier du PIB et le soft power d’une nation.

Ndiawar Seck Acteur culturel lougatois

DEPECHES

Décès de Serigne Ibrahima Mbacké : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances au Khalife général des Mourides
Le président Faye à Tivaouane pour une visite en prélude au Mawlid
ÉDITORIAL ​ Positive Black Soul, 37 ans d’histoire : La victoire de la dignité sur le bruit des réseaux
Assomption : les fidèles invités à renouveler leur dévotion à la Vierge Marie
Share This Article
Previous Article CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience
Next Article Ndeysaan le PM me reproche aujourd’hui d’avoir signé, en tant que DG de PETROSEN, un acte « illégal » avec Kosmos. Les Sénégalais ont droit aux faits. Les voici, textes à l’appui. (Alioune Gueye)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Culture

LIVRE DE OUMAR DEMBA BA, LES MOTS FAÇONNENT LE MONDE : DISCOURS ET DIPLOMATIE Des paroles, des mots et une image

A la UneCulture

Le Magal, entre ferveur populaire et rayonnement universel

CultureSociete

Grand Magal 2026 : à Keur Massar, des jeunes font du Safar un symbole de fraternité

Culture

Souleymane Ndéné Ndiaye, l’exemple d’un retour utile au bercail

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

Sports

CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience

Sports

Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet

Sports

‎Eliminatoires CAN 2027 : le Sénégal recevra le Mozambique au Stade Léopold Sédar Senghor (FSF) ‎ ‎