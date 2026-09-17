Actualites

Bassirou Diomaye Faye quitte Abu Dhabi et met fin à sa tournée internationale

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS – Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Abu Dhabi ce jeudi 17 septembre 2026, à destination de Dakar, au terme d’une mission diplomatique de cinq jours.

Entamée lundi à Washington, cette tournée s’est poursuivie aux Émirats arabes unis, où le chef de l’État sénégalais a rencontré son homologue émirati, Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Au cours de cet entretien, Bassirou Diomaye Faye a renouvelé la solidarité du peuple sénégalais au peuple émirati dans le contexte de la guerre en cours au Moyen-Orient. Il a également réaffirmé le soutien de Dakar aux initiatives de paix portées par Abu Dhabi.

Le président sénégalais a par ailleurs exprimé sa gratitude à son homologue émirati pour l’attention accordée au Sénégal et pour les orientations retenues en vue de finaliser un nouveau partenariat économique entre les deux pays.

DEPECHES

La Centrafrique s’inspire de l’expérience sénégalaise en matière de gouvernance territoriale
Dépenses spéciales de l’Assemblée nationale : le PASTEF salue l’adoption d’un nouveau cadre de transparence
Inondations à Dakar : l’hôpital Philippe Maguilen Senghor submergé, Thierno Alassane Sall dénonce une « honte nationale »
Dakar : une pluie surprise accompagnée de fortes rafales de vent

Ce futur partenariat devrait notamment concerner plusieurs secteurs, parmi lesquels les finances, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la logistique et le numérique.

Avec son départ d’Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye met ainsi fin à une tournée qui l’a conduit successivement aux États-Unis puis aux Émirats arabes unis.

Share This Article
Previous Article Taxawu Sénégal–Kiiraay : Khalifa Sall entretient le flou sur un éventuel rapprochement
Next Article Le Pm Al Aminou Lo face au Secteur privé : « L’apurement de la dette intérieure sera conduit à son terme »
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Diomaye Faye et la « dépastéfisation » : le grand redéploiement

A la UneActualites

PJF : 750 dossiers traités depuis septembre 2024, 1 391 personnes interpellées

A la UneActualites

Nommé PCA du Grand Théâtre, pourquoi Déthié Diouf refuse le poste ?

A la UneActualites

Diomaye Faye accélère la dépastéfisation : plusieurs DG et PCA écartés

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Mission de prospection à Maputo : Kader Mangane en espion de Vieira

Diaspora Sports

Montréal accueille un grand festival international de lutte sénégalaise

Sports

Patrick Vieira entre officiellement en scène : le nouveau patron des Lions face à la presse

Sports

À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo