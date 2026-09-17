Bassirou Diomaye Faye quitte Abu Dhabi et met fin à sa tournée internationale

XALIMANEWS – Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Abu Dhabi ce jeudi 17 septembre 2026, à destination de Dakar, au terme d’une mission diplomatique de cinq jours.

Entamée lundi à Washington, cette tournée s’est poursuivie aux Émirats arabes unis, où le chef de l’État sénégalais a rencontré son homologue émirati, Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Au cours de cet entretien, Bassirou Diomaye Faye a renouvelé la solidarité du peuple sénégalais au peuple émirati dans le contexte de la guerre en cours au Moyen-Orient. Il a également réaffirmé le soutien de Dakar aux initiatives de paix portées par Abu Dhabi.

Le président sénégalais a par ailleurs exprimé sa gratitude à son homologue émirati pour l’attention accordée au Sénégal et pour les orientations retenues en vue de finaliser un nouveau partenariat économique entre les deux pays.

Ce futur partenariat devrait notamment concerner plusieurs secteurs, parmi lesquels les finances, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la logistique et le numérique.

Avec son départ d’Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye met ainsi fin à une tournée qui l’a conduit successivement aux États-Unis puis aux Émirats arabes unis.