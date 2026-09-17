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Dakar : 51 personnes concernées par cinq procédures judiciaires pour des faits à caractère sexuel

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Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a rendu public un communiqué faisant le point sur plusieurs procédures judiciaires ouvertes au cours des derniers mois.

Entre mars et juillet 2026, cinq informations judiciaires ont été ouvertes et confiées aux juges en charge des premier et quatrième cabinets d’instruction. Ces procédures portent sur des faits qualifiés notamment de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH/Sida et mise en danger de la vie d’autrui.

Au total, 51 personnes sont concernées par ces procédures. Selon le parquet, 49 d’entre elles sont actuellement placées en détention provisoire, tandis que deux autres sont soumises à un contrôle judiciaire.

Le communiqué précise également que l’instruction de certaines affaires a déjà abouti à des orientations judiciaires. Quatorze personnes ont ainsi été renvoyées devant la Chambre criminelle, tandis que 19 autres ont été renvoyées devant la Chambre correctionnelle.

Par ailleurs, deux procédures concernant les 18 personnes restantes sont toujours en cours d’instruction. Leur situation judiciaire pourrait donc encore évoluer au terme des investigations et des décisions des magistrats instructeurs.

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À travers ce communiqué, le parquet de Dakar entend informer l’opinion publique sur l’état d’avancement de ces différentes procédures, tout en rappelant que les personnes concernées demeurent soumises aux décisions des juridictions compétentes. Les faits reprochés devront être examinés conformément aux règles de procédure et aux garanties prévues par la loi.

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