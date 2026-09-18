Guy Marius Sagna : « Pendant que Sadio Mané investit dans son village, le Président Diomaye investit notre argent dans sa fondation »

XALIMANEWS – Le député Guy Marius Sagna a livré une critique à l’endroit du président de la République Bassirou Diomaye Faye, en mettant en parallèle les investissements réalisés par le footballeur Sadio Mané dans son village et les choix qu’il attribue au chef de l’État.

Dans une publication, Guy Marius Sagna salue notamment l’engagement de Sadio Mané dans le développement de son terroir. « Pendant que Sadio Mané investit dans son village, le Président Diomaye investit notre argent dans sa fondation, dans son parapluie, dans son deuxième mandat », écrit-il.

Le député poursuit avec une formule inspirée du football pour critiquer l’action du président de la République : « Tout le monde n’est pas un bon numéro 10. »

Guy Marius Sagna estime par ailleurs que les Sénégalais attendent davantage de changements dans la gouvernance du pays. Il évoque notamment la souveraineté, la transparence, l’assainissement des pratiques politiques et le renforcement de la démocratie.

« Le Président Diomaye n’a toujours pas compris que les Sénégalais attendent les Jeux olympiques de la souveraineté, de la transparence, de l’assainissement de la manière de faire la politique, de la démocratie », affirme-t-il.

En référence à la devise olympique « Citius, Altius, Fortius » — « Plus vite, plus haut, plus fort » — le député appelle ainsi à une dynamique de rupture plutôt qu’à une continuité dans la manière de gouverner.

Guy Marius Sagna conclut sa publication par un hommage au footballeur sénégalais : « Bravo Sadio ! »