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Justice : le verdict tombe pour Rox, Jessica, Narou et Ramz Yago

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XALIMANEWS— Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict, ce vendredi, dans l’affaire impliquant les TikTokeuses Rokhaya Fall, alias « Rox la Censorielle », Khadijatou Kébé, alias « Jessica », Nafissatou Fall, alias « Narou », et Ramatoulaye Diallo, alias « Ramz Yago ».

Au terme de son délibéré, le tribunal a rejeté les différentes exceptions soulevées par la défense, notamment celles relatives à la nullité de la procédure et à la prescription. La juridiction a toutefois constaté l’extinction de l’action publique concernant certaines accusations d’injures, après le retrait des plaintes par les parties concernées.

Concernant Rokhaya Fall « Rox la Censorielle », le tribunal l’a relaxée de plusieurs chefs, notamment ceux liés à la diffusion de données à caractère personnel et à certaines atteintes à l’intimité de la vie privée. Elle a également été relaxée pour des faits d’injures visant Ndèye Fatou Fall. En revanche, elle a été reconnue coupable d’association de malfaiteurs, d’injures par le biais d’un système informatique au préjudice d’Adji Mass Gaye et de menaces de mort envers Khadijatou Kébé « Jessica ».

Pour Khadijatou Kébé « Jessica », plusieurs relaxes ont également été prononcées. Elle a notamment été relaxée des accusations d’injures publiques envers Saly Manga, alias « Anita », d’injures publiques envers les Sénégalais ainsi que d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’Anita.

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Le tribunal a par ailleurs requalifié certains faits concernant Rox, Jessica et Ramz Yago. Les accusations initiales de distribution d’images et de vidéos contraires aux bonnes mœurs ont été requalifiées en « discours contraire aux bonnes mœurs ». Les trois prévenues ont été reconnues coupables de ce chef.

Sur les peines, Rokhaya Fall « Rox » et Khadijatou Kébé « Jessica » ont chacune été condamnées à deux ans de prison, dont six mois ferme, ainsi qu’à une amende de 100 000 FCFA. Nafissatou Fall « Narou » écope de deux ans de prison, dont trois mois ferme, et d’une amende de 100 000 FCFA. Ramatoulaye Diallo « Ramz Yago » a, pour sa part, été condamnée à deux ans de prison, dont un mois ferme, avec une amende de 50 000 FCFA.

Sur le volet civil, Rokhaya Fall devra également verser 2 millions de FCFA à Adji Mass Gaye au titre des dommages et intérêts. Le tribunal a pris acte du désistement de plusieurs parties civiles, à l’exception d’Adji Mass Gaye.

La juridiction a enfin ordonné l’exécution provisoire de sa décision et fixé la contrainte par corps au maximum prévu par la loi.

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