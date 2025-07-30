A la UneActualites

Transparence, intégrité et bonne gouvernance : le gouvernement sénégalais adopte un train de mesures législatives ambitieuses

Le gouvernement sénégalais, réuni en Conseil des ministres ce mercredi sous la présidence du Chef de l’État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a franchi une étape significative dans la consolidation de l’État de droit et la lutte contre la corruption, en examinant et adoptant une série de projets de loi à fort impact institutionnel.

Parmi les textes approuvés figure le projet de loi portant création de l’Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC), qui devra jouer un rôle central dans la prévention, la détection et la répression des actes de corruption à tous les niveaux de l’administration publique et de la vie économique nationale. Cette institution, renouvelée dans son fondement juridique et ses prérogatives, incarnera l’ambition d’un Sénégal transparent et éthique.

Dans la même veine, le Conseil des ministres a validé le projet de loi sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte. Ce texte vise à garantir une protection juridique effective aux personnes qui, de bonne foi, dénoncent des faits graves tels que des actes de corruption, de fraude ou de mauvaise gestion. Il s’agit d’une avancée majeure pour encourager la vigilance citoyenne et renforcer la redevabilité des institutions.

Un autre texte fondamental a été adopté : le projet de loi relatif à l’accès à l’information, qui établit le droit des citoyens à obtenir des données publiques dans le respect des exigences de transparence et de bonne gouvernance. Ce droit permettra d’ancrer davantage la culture de l’open data et de favoriser la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques.

Enfin, le projet de loi sur la déclaration de patrimoine a été entériné. Il vise à renforcer le contrôle sur l’enrichissement illicite en imposant aux agents publics, notamment les détenteurs de hautes fonctions, de déclarer leur patrimoine à l’entrée et à la sortie de fonction. Ce mécanisme, conçu comme un outil de prévention, s’inscrit dans la logique d’assainissement et de moralisation de la vie publique.

1 Comment

  • Voilà une très GRANDE AVANCÉE pour la transparence et la lutte contre la corruption. Ce régime vient de montrer que si on veut on peut. Les sénégalais ont voté pour vous afin d’ériger un état fort, un état de droit et un état de transparence. La loi sur l’accès à l’information : voilà ce pourquoi tout journaliste aurait dû se battre pendant les dernières années mais toute cette corporation de la presse sénégalaise a été gangrènee par des journalistes politiciens et corrompus. Aujourd’hui il ne sera pas acceptable qu’un journaliste à l’image de Bachir Fofana se permette de mentir à haute voix rien que pour chercher à nuire les hommes du pouvoir en place. Le nouveau régime est en train de réussir là où a complètement échoué : le bilan immatériel..Et tout pays qui veut se développer doit commencer d’abord par régler ces leviers de la transparence et de la lutte contre la corruption

