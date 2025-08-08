Mise au point sur les propos inacceptables de M. Guy Marius Sagna relatifs à la légitimité présidentielle

L’Union des panafricanistes Sénégalais(UPS) tient à exprimer sa vive préoccupation et sa profonde indignation suite à la publication de M. Guy Marius Sagna, dans laquelle il avance l’idée saugrenue selon laquelle le Sénégal pourrait avoir un président légal et un autre légitime.

De tels propos relèvent d’une confusion délibérée, dangereuse et inacceptable dans un État régi par la Constitution et le suffrage universel.

Il convient de rappeler avec fermeté que le Sénégal n’a qu’un seul Président de la République, en la personne de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu librement et massivement par le peuple souverain. Il est à la fois légal et légitime, conformément aux dispositions de la Constitution.

Soutenir l’existence parallèle d’un prétendu “président légitime” constitue une insulte à la souveraineté populaire, un affront aux institutions et une dérive intellectuelle grave, surtout venant d’un député de la République.

En insinuant que le Chef de l’État pourrait être le subordonné d’un autre acteur politique, M. Sagna franchit la ligne rouge de l’irresponsabilité politique. Ce type de discours, s’il n’est pas immédiatement recadré, ouvre la voie à une dangereuse dérive institutionnelle.

L’UPS tient à rappeler que le Premier ministre, quel que soit son parcours ou son aura populaire, reste constitutionnellement le collaborateur du Président de la République, et à ce titre, lui est hiérarchiquement subordonné.

Nous appelons au respect scrupuleux de la hiérarchie républicaine et à la préservation de la stabilité institutionnelle, seul gage d’un fonctionnement harmonieux de notre démocratie.

Le Sénégal n’est pas une République à deux têtes, encore moins une co-présidence officieuse dictée par les allégeances partisanes. Il a un et un seul président, désigné par le peuple, et cela ne se discute pas. Point final.

Fait à Dakar, le 07 08 2025

L’Union des panafricanistes Sénégalais(UPS)

Monsieur Bougar DIOUF, Président