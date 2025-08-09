Le PM sénégalais liste les cinq axes de renforcement du partenariat avec Ankara

Le Sénégal souhaite renforcer son partenariat avec la Turquie autour de cinq axes prioritaires, dont l’industrialisation, la transformation numérique et la souveraineté sanitaire, a déclaré samedi à Istanbul, le Premier ministre, Ousmane Sono.

“Ces secteurs primordiaux traduisent notre volonté de renforcer la résilience économique et technologique du Sénégal”, a-t-il dit dans son discours prononcé lors du Forum d’affaires entre les deux pays.

Il a cité l’énergie, l’industrialisation, la transformation numérique, l’éducation et la recherche, et la souveraineté sanitaire comme les cinq axes de renforcement du partenariat avec la Turquie.

Ce forum d’affaires sénégalo-turc a enregistré la participation de membres du patronat et des ministres des deux pays.

A l’initiative des organisations patronales et économiques turcs et sénégalais, il est organisé de concert avec l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (APIX).

Concernant le secteur énergétique, le Premier ministre sénégalais a mis en exergue l’élaboration des stratégies “Gas to Power et Gas to Industries”, le Sénégal misant, en matière d’industrialisation, sur la création de chaînes de valeur locales durables, notamment dans les secteurs à forte intensité de main‑d’œuvre. Il a cité le textile, les matériaux de construction et les énergies renouvelables.

S’agissant de la transformation numérique, Ousmane Sonko a plaidé pour des partenariats spécifiques dans le e‑commerce, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Le chef du gouvernement sénégalais a également invité les investisseurs à participer à la création d’un centre de formation et de recherche dans le domaine de l’innovation technologique et d’un institut conjoint.

Ousmane Sonko a en outre appelé le patronat turc à un co-développement d’infrastructures hospitalières, de laboratoires pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux.

“Pour opérationnaliser cette vision, le gouvernement met en œuvre huit pôles de développement intégrés, interconnectés par de grandes infrastructures et soutenus par un environnement fiscal et juridique compétitif”, a-t-il indiqué, soulignant “l’amorçage d’un ensemble de réformes clés” à même d’inciter les investisseurs turcs.

Parmi ces réformes figurent l’élaboration d’un nouveau Code des investissements, garantissant prévisibilité et stabilité et offrant un cadre incitatif aux investissements stratégiques.

Il a aussi cité la nouvelle loi sur les partenariats publics-privés (PPP), afin de stimuler les co-investissement stratégiques.

Le chef du gouvernement sénégalais a également évoqué la mise en place d’un régime clair d’import‑substitution “pour favoriser la production locale et réduire (la) dépendance extérieure”.

Ces réformes, ajoutées à d’autres, “visent à offrir un cadre lisible, compétitif et sécurisé, capable de rassurer les investisseurs internationaux et de soutenir l’initiative privée nationale. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une trajectoire macroéconomique nouvelle”, a-t-il fait savoir.

Ce nouveau paradigme contenu dans l’Agenda national de transformation “Sénégal Vision 2050” est basé sur la souveraineté et le patriotisme économiques.

Il est matérialisé par le Plan de redressement économique et social présenté le 1er août dernier.

Son coût est estimé à plus de 5 000 milliards de francs CFA, dont 90% doit être financé par des ressources endogènes.

Le Premier ministre sénégalais, accompagné d’une délégation de ministres et de directeurs généraux, séjourne en Turquie depuis mercredi, sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.