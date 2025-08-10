A la UneActualites

Aliou Sall dément toute plainte contre Ousmane Sonko et annonce son retrait définitif de la politique

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, est sorti de son silence pour réagir à des rumeurs persistantes faisant état d’une plainte qu’il aurait déposée contre le Premier ministre Ousmane Sonko, en lien avec l’affaire dite des 6 000 milliards de francs CFA.

Dans une déclaration ferme, il a « catégoriquement » démenti ces allégations, qu’il qualifie de « dénuées de tout sens ». Aliou Sall dénonce également le « tapage médiatique savamment orchestré » autour de l’affaire Petrotim, revenue dans l’actualité ces dernières semaines.

L’ancien édile affirme avoir « tourné la page » de cet épisode qu’il considère comme une période sombre de son parcours, et assure avoir « sincèrement pardonné » à ceux qui lui ont porté préjudice, « volontairement ou sous influence de personnes de mauvaise foi ». Selon lui, les attaques sont venues aussi bien de responsables de l’actuelle majorité que de figures de l’ancienne majorité politique à laquelle il appartenait.

Profitant de cette mise au point, Aliou Sall a également annoncé s’être retiré de la scène politique dès le lendemain des dernières élections législatives, qui ont consacré une large majorité parlementaire. « Qu’il me soit donné de leur reconnaître le droit de gouverner dans la sérénité, que je sois d’accord avec eux ou pas », a-t-il précisé.

Désormais, l’ancien maire de Guédiawaye dit vouloir se consacrer à une autre passion qu’il considère « tout aussi noble que la politique », sans en révéler la nature.

DEPECHES

Projet de loi sur les lanceurs d’alerte : avancée démocratique ou aveu d’un système défaillant ?
Amsatou Diop, ingénieure HVAC nucléaire : « Il faut oser. Le nucléaire a aussi sa place en Afrique. »
Ousmane Diagne : ‘les critiques contre la Justice sont excessives et non objectives”
Cheikh Bâ élu à la tête de l’Ums : un programme en cinq axes pour l’indépendance et le bien-être des magistrats
Share This Article
Previous Article Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace
Next Article Projet de loi sur les lanceurs d’alerte : avancée démocratique ou aveu d’un système défaillant ?
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Ousmane Diagne : ‘les critiques contre la Justice sont excessives et non objectives”

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Le grand débat de Financial Afrik : Sénégal Plan de redressement de Sonko : ambitions et limites

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Serigne Habib Sy à Montréal : visite fraternelle à la Dahira Muqtafina Canada

By
Xalima
SocieteXalima TV

Elimane Pouye face à l’opinion : transparence, rigueur et interpellations

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneÉconomie

Le PM sénégalais liste les cinq axes de renforcement du partenariat avec Ankara

Actualites

Évènements de 2021-2024 : Le Parquet sang issue

A la UneCulture

YOOTE ET WURE : jeux traditionnels wolof et mandingue : la science en s’amusant

Actualites

Expulsion de 42 familles de la Cité Fayçal : La Cour suprême freine la Sogepa

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace

Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Football Sports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la Une Sports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

A la Une Sports

Abdoulaye Fall élu nouveau président de la FSF