Aliou Sall dément toute plainte contre Ousmane Sonko et annonce son retrait définitif de la politique

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, est sorti de son silence pour réagir à des rumeurs persistantes faisant état d’une plainte qu’il aurait déposée contre le Premier ministre Ousmane Sonko, en lien avec l’affaire dite des 6 000 milliards de francs CFA.

Dans une déclaration ferme, il a « catégoriquement » démenti ces allégations, qu’il qualifie de « dénuées de tout sens ». Aliou Sall dénonce également le « tapage médiatique savamment orchestré » autour de l’affaire Petrotim, revenue dans l’actualité ces dernières semaines.

L’ancien édile affirme avoir « tourné la page » de cet épisode qu’il considère comme une période sombre de son parcours, et assure avoir « sincèrement pardonné » à ceux qui lui ont porté préjudice, « volontairement ou sous influence de personnes de mauvaise foi ». Selon lui, les attaques sont venues aussi bien de responsables de l’actuelle majorité que de figures de l’ancienne majorité politique à laquelle il appartenait.

Profitant de cette mise au point, Aliou Sall a également annoncé s’être retiré de la scène politique dès le lendemain des dernières élections législatives, qui ont consacré une large majorité parlementaire. « Qu’il me soit donné de leur reconnaître le droit de gouverner dans la sérénité, que je sois d’accord avec eux ou pas », a-t-il précisé.

Désormais, l’ancien maire de Guédiawaye dit vouloir se consacrer à une autre passion qu’il considère « tout aussi noble que la politique », sans en révéler la nature.