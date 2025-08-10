Ousmane SONKO en Turquie : prémices d’un fiasco diplomatique et économique, ou l’aveu d’un souverainisme prêché à Dakar, et brader à Ankara

La visite officielle du premier ministre Ousmane Sonko(subordonné constitutionnel) en Turquie intervient à un moment où Ankara cherche à renforcer ses partenariats économiques en Afrique, tandis que le Sénégal traverse une situation budgétaire tendue, en partie aggravée par les positions et déclarations du Premier ministre lui-même. Présentée comme une ouverture diplomatique susceptible d’attirer des financements et de soutenir des projets d’infrastructures, cette mission risque, en réalité, de déboucher sur une dépendance accrue vis-à-vis d’un pays dont l’économie, encore fragile, reste exposée à des tensions politiques internes persistantes.

Miser sur des accords adossés à des financements ou garanties d’institutions comme Eximbank Turquie, alors que le Sénégal n’a pas encore tiré les leçons des effets pervers des garanties souveraines, ressemble fort à une répétition des pratiques qui avaient mené à la polémique des « dettes cachées » sous Macky Sall. Faudrait-il comprendre que M. Sonko n’a rien appris de ses propres dénonciations passées, ou bien que cette affaire n’en était pas vraiment une ?

Plus inquiétant encore, le Sénégal semble se livrer pieds et poings liés à la Chine et à la Turquie dans des secteurs où le savoir-faire national est reconnu depuis des décennies. Avons-nous réellement besoin de la Turquie pour monter une usine de confection de tenues militaires alors que des maisons comme Sénégal Broderie, Mandel Couture, El Hadj Kébé ou Assane Péne disposent déjà de l’expertise et de l’équipement nécessaires ? De même, avec deux cimentiers sénégalais de premier plan comme Sococim et Ciments du Sahel, pourquoi ouvrir la porte à des investisseurs turcs pour produire du ciment blanc ?

Ce choix politique et économique n’a rien de souverainiste ni d’intelligent sur le plan stratégique. L’exemple le plus révélateur reste le revirement complet de M. Sonko : il dénonçait hier la venue de la société turque Tosyali pour l’exploitation des minerais de fer au Sénégal, et aujourd’hui il déroule le tapis rouge aux entreprises Turques comme Yamata Groupe(énergie), AVCI GLOBAL(textile), Calik Holding(centrale énergétique), Duygu Insaat(ciment blanc) pour des projets de moindre envergure.

Sur le plan diplomatique, ce rapprochement avec un régime turc de plus en plus autoritaire, marqué par la répression de l’opposition et un contrôle renforcé des institutions, soulève la question de la cohérence des valeurs défendues par le Sénégal du Président Bassirou Diomaye Faye sur la scène internationale. En misant sur un partenaire en difficulté économique et démocratique, le Premier ministre prend un double risque : importer un modèle politique contesté et engager le pays dans des dettes dont la soutenabilité pourrait peser lourdement sur les générations futures.

À quelques semaines de la visite du FMI au Sénégal, ce déplacement d’Ousmane Sonko en Turquie envoie-t-il réellement un signal positif aux partenaires financiers internationaux ? Le contraste est saisissant entre le discours de redressement économique prôné par le gouvernement et le faste d’un voyage dont les retombées concrètes restent à prouver.

En définitive, cette visite apparaît moins comme un acte de souveraineté que comme un aveu de dépendance, et moins comme une ouverture stratégique que comme une incohérence politique et économique majeure.

M. Bougar DIOUF

President de l’Union des PANAFRICANISTES Sénégalais UPS

