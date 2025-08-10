Politique

Audits annoncés dans certaines mairies : le maire de Hann Bel Air dénonce un « ciblage politique »

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le maire de Hann Bel Air et conseiller municipal à la mairie de Dakar, Babacar Mbengue, membre de Taxawu Sénégal, a vivement réagi à la circulaire du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire annonçant des audits dans plusieurs municipalités, dont celle de Dakar. Invité de l’émission En Vérité sur Radio Sénégal, il a remis en cause la compétence du ministère pour mener ces opérations, y voyant une démarche à connotation politique.

Selon lui, le rôle du ministère n’est pas de « prendre les attributs de la Cour des comptes ou de l’Inspection générale d’État (IGE) ». « On ne leur demande pas d’auditer et ce n’est pas leur rôle. Ils n’ont même pas le personnel adéquat pour le faire », a-t-il déclaré, rappelant que les contrôles habituels sont effectués par des organes spécialisés tels que la Cour des comptes ou l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), suivant des procédures bien établies.

Babacar Mbengue note que toutes les mairies visées sont dirigées par l’opposition, ce qui, selon lui, soulève des interrogations sur l’impartialité de la démarche. Il souligne également l’absence de note de mission détaillant la période ou les projets concernés, contrairement aux audits institutionnels classiques.

Interrogé sur un éventuel sentiment de menace en tant qu’édile d’opposition, il balaie l’idée : « Pas du tout. J’ai été maire sous Abdoulaye Wade, Macky Sall et aujourd’hui sous Bassirou Diomaye Faye. C’est normal d’être audité quand on gère des deniers publics. Mais il faut le reconnaître, il y a des cas ciblés où l’on envoie une mission pour écarter quelqu’un. »

Pour le maire de Hann Bel Air, la transparence dans la gestion publique reste essentielle, mais elle doit respecter les compétences légales et éviter toute instrumentalisation politique.

DEPECHES

Redressement économique et social : L’Apr démolit le Pres
Projet de loi sur le patrimoine : Amadou Ba plaide pour la fin de l’extinction de l’action publique en cas de décès
Remaniement: Ousmane Sonko annonce une nouvelle équipe resserrée pour porter le redressement
El Malick Ndiaye plaide pour une innovation parlementaire au service de la paix mondiale

avec la rts

Share This Article
Previous Article Projet de loi sur les lanceurs d’alerte : avancée démocratique ou aveu d’un système défaillant ?
Next Article Ousmane SONKO en Turquie : prémices d’un fiasco diplomatique et économique, ou l’aveu d’un souverainisme prêché à Dakar, et brader à Ankara
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Ousmane Diagne : ‘les critiques contre la Justice sont excessives et non objectives”

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Le grand débat de Financial Afrik : Sénégal Plan de redressement de Sonko : ambitions et limites

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Serigne Habib Sy à Montréal : visite fraternelle à la Dahira Muqtafina Canada

By
Xalima
SocieteXalima TV

Elimane Pouye face à l’opinion : transparence, rigueur et interpellations

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Réforme Du Conseil Constitutionnel | Hamidou Hann Appelle À Prioriser Les Urgences Économiques Et Sociales

Politique

Réorganisation au sein de l’APR : Pape Malick Ndour et Hamidou Anne nommés à des postes stratégiques

ActualitesPolitique

Grève des greffiers, justice, Casamance : les grandes préoccupations de l’APR

A la UnePolitique

Sénégal–Vietnam : Un accord parlementaire pour dynamiser la coopération multisectorielle

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ismaila Sarr remporte le trophée de la Community Shield avec Crystal Palace

Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Football Sports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la Une Sports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

A la Une Sports

Abdoulaye Fall élu nouveau président de la FSF