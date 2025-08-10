Audits annoncés dans certaines mairies : le maire de Hann Bel Air dénonce un « ciblage politique »

Le maire de Hann Bel Air et conseiller municipal à la mairie de Dakar, Babacar Mbengue, membre de Taxawu Sénégal, a vivement réagi à la circulaire du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire annonçant des audits dans plusieurs municipalités, dont celle de Dakar. Invité de l’émission En Vérité sur Radio Sénégal, il a remis en cause la compétence du ministère pour mener ces opérations, y voyant une démarche à connotation politique.

Selon lui, le rôle du ministère n’est pas de « prendre les attributs de la Cour des comptes ou de l’Inspection générale d’État (IGE) ». « On ne leur demande pas d’auditer et ce n’est pas leur rôle. Ils n’ont même pas le personnel adéquat pour le faire », a-t-il déclaré, rappelant que les contrôles habituels sont effectués par des organes spécialisés tels que la Cour des comptes ou l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), suivant des procédures bien établies.

Babacar Mbengue note que toutes les mairies visées sont dirigées par l’opposition, ce qui, selon lui, soulève des interrogations sur l’impartialité de la démarche. Il souligne également l’absence de note de mission détaillant la période ou les projets concernés, contrairement aux audits institutionnels classiques.

Interrogé sur un éventuel sentiment de menace en tant qu’édile d’opposition, il balaie l’idée : « Pas du tout. J’ai été maire sous Abdoulaye Wade, Macky Sall et aujourd’hui sous Bassirou Diomaye Faye. C’est normal d’être audité quand on gère des deniers publics. Mais il faut le reconnaître, il y a des cas ciblés où l’on envoie une mission pour écarter quelqu’un. »

Pour le maire de Hann Bel Air, la transparence dans la gestion publique reste essentielle, mais elle doit respecter les compétences légales et éviter toute instrumentalisation politique.

