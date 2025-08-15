Magal de Touba 2025 : Une participation record de plus de 6,5 millions de fidèles

L’édition 2025 du Grand Magal de Touba a connu une affluence exceptionnelle, avec plus de 6 583 000 participants recensés dans la ville sainte et ses environs, selon les données rendues publiques par la Commission Culture et Communication du Comité d’organisation. Cette estimation, issue d’une vaste opération de collecte statistique coordonnée par le Dr Moubarack Lo, ingénieur statisticien-économiste, et l’expert en enquêtes Moussa Diaw, marque une hausse de 12 % par rapport à 2023.

Du 10 au 13 août, des équipes d’enquêteurs déployées aux principales voies d’accès à Touba — Ngabou, Mbacké, Darou Mousty, Dahra et péage — ont enregistré 235 919 véhicules, hors motos et charrettes, soit une augmentation moyenne annuelle de 14,5 % depuis 2023. Cette progression est attribuée à l’accroissement du parc automobile national et à un contrôle plus strict des surcharges.

Sur le total des participants, 5,13 millions sont des voyageurs venus de différentes régions du Sénégal ou de l’étranger, et 1,44 million sont des résidents de Touba et du département de Mbacké. La croissance annuelle moyenne entre 2023 et 2025 s’établit respectivement à 5,53 % et 6,55 %.

Depuis 2011, la fréquentation du Magal a plus que doublé, passant de 3,09 millions à 6,58 millions de participants. En parallèle, une enquête qualitative a permis d’analyser les points de départ, modes de transport, dépenses, dates d’arrivée et durées de séjour des pèlerins. Ces données offrent un éclairage précis sur les circuits d’acheminement et les tendances logistiques, confirmant le rayonnement toujours croissant de l’événement religieux.

Pour Cheikh Abdoul Ahad Gaindé Fatma Mbacké, président de la Commission Culture et Communication, ces chiffres traduisent non seulement la vitalité de la foi mouride, mais aussi l’importance croissante du Magal comme événement fédérateur et moteur d’activités économiques et sociales.