Décès d’Alassane Cissé : la presse sénégalaise perd l’une de ses voix les plus respectées

C’est avec une profonde tristesse que le monde des médias sénégalais a appris le décès d’Alassane Cissé, journaliste et présentateur vedette du 20h de la RTS1, survenu à la suite d’une longue maladie. L’inhumation aura lieu jeudi 14 août après la prière de Tisbaar, au cimetière de Takhi Kaw à Thiès.

Un parcours marqué par l’excellence et l’humanité

Formé au CESTI, Alassane Cissé s’était imposé comme l’une des figures majeures du paysage audiovisuel sénégalais. Reconnu pour sa rigueur professionnelle, son sens de l’analyse et son style posé, il a marqué de nombreuses générations de téléspectateurs. Sa voix et son visage étaient devenus familiers au journal de 20h, mais au-delà du plateau, c’est sa courtoisie légendaire, son urbanité et sa profonde humanité qui faisaient l’unanimité.

Des hommages unanimes

La nouvelle de son décès a suscité une vague d’émotion et de témoignages émus, tant parmi ses collègues que ses proches et amis d’enfance.

  • Guisse Pène, son aîné et frère, se souvient d’un lien fraternel indéfectible : « Alassane n’était pas seulement un frère. Il était une voix, une plume, un regard juste sur notre société. Son départ est une perte immense pour notre famille et pour la presse nationale. »
  • Mamadou Awa Gueye, confrère journaliste, raconte avoir appris la nouvelle en suivant par hasard le 20h de la RTS : « Avant même la fin de la phrase, j’ai compris qu’il n’était plus. Je connaissais sa maladie mais j’espérais toujours. »
  • Georges Nesta Diop se remémore une rencontre marquante lors d’un sommet international à Paris en 2011, où Alassane lui confia son attachement au Walf Quotidien, et une amitié qui ne s’est jamais démentie depuis.
  • Mame Gor Ngom décrit un homme « d’une bienveillance, d’une urbanité et d’une courtoisie rarissime ».
  • Pape Alé Niang, au nom de la RTS, salue « un homme professionnel et passionné par son métier ».

Un héritage durable

Au fil des hommages, se dessine le portrait d’un journaliste intègre, d’un collègue loyal et d’un ami fidèle. Pour beaucoup, il était plus qu’un professionnel respecté : il incarnait une certaine idée du journalisme, à la fois exigeant et profondément humain.

Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, l’accueille en Son paradis et que la terre de Thiès lui soit légère.

Previous Article Drame à Matam : deux enfants meurent suite à l’effondrement d’un mur
