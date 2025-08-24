Actualites

Forum Civil : le juriste Matar Sall remplace Birahim Seck

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

 Le juriste Matar Sall a été élu comme nouveau coordinateur général du Forum civil, une organisation de la société civile sénégalaise, en remplacement de Birahim Seck, au terme de l’assemblée générale élective, clôturée dimanche à Saly (Mbour, ouest), a appris l’APS de source officielle.

L’assemblée générale du Forum civil s’est déroulée samedi et dimanche à Saly.

Membre du Forum civil depuis 2004, Matar Sall est connu pour son engagement pour la liberté d’expression.

Juriste de formation, Matar Sall, jusque-là directeur de cabinet du président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), est très connu dans les milieux médiatiques sénégalais pour avoir été l’un des experts ayant travaillé sur le Code de la presse et le projet de loi sur l’accès à l’information.

Matar Sall est aussi à l’origine du cadre juridique qui encadre l’attribution des fréquences aux radios communautaires.

DEPECHES

Saly : Validation technique de la nouvelle Convention État Employeurs privés pour la promotion de l’emploi
Ousmane Sonko reçoit l’ambassadeur de Chine et des industriels pour concrétiser un projet d’aciérie au Sénégal
Casamance : arrestation de Hamidou Djiba du MFDC
Bougar Diouf placé en garde à vue après ses déclarations sur Facebook

De nature calme et pondéré, l’homme est impliqué dans plusieurs sessions de formation à l’intention des professionnels de l’information, à chaque veille d’élections au Sénégal, pour sensibiliser sur un discours responsable, de nature à éviter les violences électorales.

Le nouveau coordinateur général de la section sénégalaise de Transparency international est en terrain connu, pour avoir été, par le passé, adjoint de Birahim Seck au Forum Civil.

Share This Article
Previous Article ARRESTATIONS DE BOUGAR DIOUF D’AMADOU DJIBA Coïncidence ou signal fort de l’État ? Par Babou Biram FAYE
Next Article Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire Arcelor Mittal : que reproche-t-on aux anciens ministres de Macky sall?

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire ArcelorMittal : Me Adama Guèye accuse, « le Sénégal a perdu plus de 2000 milliards »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Bassirou Diomaye Faye consolide le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon

Actualites

Bougar Diouf convoqué par la Division de la Cybercriminalité : « Je ne reculerai pas d’un iota »

Actualites

Affaire Doudou Coulibaly : mandat de dépôt et jugement en flagrant délit prévu lundi

Actualites

Reprise des rotations du navire Aline Sitoé Diatta : un souffle nouveau pour la liaison Dakar–Ziguinchor

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale