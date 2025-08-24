Actualites

Saly : Validation technique de la nouvelle Convention État Employeurs privés pour la promotion de l’emploi

Saly a accueilli, les 22 et 23 août 2025, l’atelier de validation technique de la nouvelle Convention nationale État–Employeurs privés pour la promotion de l’emploi, intitulée « And Yombal Xëy ». Cette rencontre marque une étape clé dans le renforcement du partenariat public-privé au service de l’emploi et de l’insertion professionnelle au Sénégal.

Organisé sous l’égide de la Présidence de la République, de la Primature et du ministère du Travail et de l’Emploi, l’atelier a réuni de nombreux acteurs : représentants ministériels, organisations patronales et syndicales, ainsi que des partenaires techniques tels que le Bureau International du Travail (BIT) et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Le projet de Convention, structuré autour de six composantes, vise à promouvoir l’emploi, encourager l’entrepreneuriat et renforcer l’employabilité des jeunes, en tenant compte des secteurs prioritaires inscrits dans la Vision Sénégal 2050. Les participants ont particulièrement insisté sur la nécessité de simplifier le texte, de clarifier les engagements respectifs et de mettre en place un dispositif rigoureux de suivi-évaluation pour assurer l’efficacité du futur cadre de collaboration.

Au terme des travaux, la Convention a été validée techniquement. Le procès-verbal de validation a été signé par l’ensemble des parties prenantes, ouvrant ainsi la voie à sa mise en œuvre effective dans les prochains mois.

Cette dynamique, portée par les acteurs publics et privés, illustre la volonté commune d’offrir de nouvelles perspectives aux jeunes et de consolider un marché de l’emploi inclusif et durable au Sénégal.

Forum Civil : le juriste Matar Sall remplace Birahim Seck
Ousmane Sonko reçoit l’ambassadeur de Chine et des industriels pour concrétiser un projet d’aciérie au Sénégal
Casamance : arrestation de Hamidou Djiba du MFDC
Bougar Diouf placé en garde à vue après ses déclarations sur Facebook
Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun
