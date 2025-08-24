ARRESTATIONS DE BOUGAR DIOUF D’AMADOU DJIBA Coïncidence ou signal fort de l’État ? Par Babou Biram FAYE

L’actualité politico-sécuritaire au Sénégal vient d’être marquée par deux événements qui font grand bruit : la garde à vue de Bougar Diouf, responsable politique, membre de la coalition Diomaye Président, interpellé pour des déclarations jugées sensibles sur le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), et l’arrestation d’Amadou Djiba, porte-parole du même mouvement.

Deux arrestations quasi simultanées qui interrogent : s’agit-il d’une simple coïncidence ou d’une suite logique dans la stratégie des autorités sénégalaises face au dossier casamançais ?

Une question de sécurité nationale

La Casamance reste l’un des dossiers les plus complexes de l’histoire contemporaine du Sénégal. Depuis plus de quatre décennies, le conflit opposant l’État au MFDC a connu plusieurs phases : affrontements armés, accalmies fragiles, tentatives de négociations, mais aussi une lente avancée vers une paix relative, favorisée ces dernières années par les efforts de médiation et l’affaiblissement des factions armées.

Toutefois, la région demeure sensible. La moindre rumeur, la moindre déclaration peut raviver des tensions ou semer la confusion au sein de l’opinion. C’est dans ce contexte que les propos de Bougar Diouf prennent une dimension particulière. S’ils sont perçus comme une alerte fondée sur des informations tangibles, l’État ne peut rester indifférent : il doit enquêter sérieusement, de manière rigoureuse et transparente.

Le cas Amadou Djiba

Porte-parole du MFDC, Amadou Djiba est une figure connue dans le processus de médiation. Son arrestation, quasi concomitante à celle de Bougar Diouf, pourrait être interprétée comme un durcissement de la position étatique vis-à-vis de toute communication publique des représentants du mouvement. Mais elle peut aussi être lue comme une volonté d’empêcher toute tentative de manipulation ou de réactivation de réseaux dormants.

Entre fermeté et responsabilité

La gestion de ce dossier délicat met en lumière un dilemme permanent : comment assurer la sécurité nationale sans compromettre les fragiles acquis du processus de paix en Casamance ? La réponse se trouve sans doute dans un équilibre subtil entre fermeté de l’État et ouverture au dialogue.

Car au-delà des arrestations, c’est la confiance des populations sénégalaises (en particulier, celles de la Casamance) qui est en jeu. Le pays a besoin d’être rassuré : la paix doit rester une priorité intangible et non un sujet de confrontation politique ou de communication sécuritaire.

Ce qu’attendent les Sénégalais

Les citoyens veulent des clarifications. Une enquête impartiale et sans complaisance sur les déclarations de Bougar Diouf s’impose, tout comme une communication claire sur les raisons de l’arrestation d’Amadou Djiba. Le silence ou l’opacité ne feraient qu’alimenter les spéculations et fragiliser la confiance.

Aujourd’hui plus que jamais, la Casamance doit être traitée avec le respect, le tact et le sérieux que requiert toute question liée à la paix et à la stabilité nationale.

BBF