Le président Diomaye Faye salue l’élection d’Abass Fall à la tête de la Ville de Dakar

Le chef de l’État appelle à une gouvernance fondée sur le dialogue et le service public

Dakar – À la suite de l’élection de Monsieur Abass Fall à la tête de la Ville de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé, ce lundi 25 août 2025, un message de félicitations empreint de solennité et d’encouragement.

Dans une déclaration rendue publique par la présidence, le chef de l’État salue la prise de fonction du nouveau maire de la capitale, tout en rappelant la portée symbolique et stratégique de cette responsabilité.

« Je félicite chaleureusement Monsieur Abass Fall, Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, pour son élection à la tête de la Ville de Dakar. », a déclaré le président Faye.

Un appel à une gouvernance responsable et inclusive

Au-delà de la félicitation protocolaire, le président de la République a insisté sur les attentes qui entourent cette nouvelle mandature. Il a exprimé le vœu que la gestion municipale soit placée sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue en faveur des citoyens de Dakar.

« Puisse cette responsabilité élevée être placée sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue au service des Dakaroises et des Dakarois », a-t-il ajouté.

Par ces mots, le président Faye rappelle les valeurs au cœur de sa vision politique : transparence, proximité avec les populations, et efficacité dans l’action publique.

Un allié politique au cœur de la capitale

Membre influent du parti au pouvoir, Abass Fall est une figure montante de la scène politique sénégalaise. Sa victoire à Dakar renforce l’ancrage institutionnel du pouvoir exécutif dans la capitale, et laisse entrevoir une meilleure articulation entre les dynamiques locales et nationales.

Ministre en exercice, il devra désormais concilier ses fonctions gouvernementales avec la gestion d’une ville confrontée à de nombreux défis : urbanisation galopante, transport, assainissement, inclusion sociale et participation citoyenne.

Dakar, vitrine politique et sociale du Sénégal

Ville stratégique à l’échelle nationale et continentale, Dakar reste un baromètre politique et un laboratoire social. L’élection d’Abass Fall intervient dans un contexte de renouveau institutionnel voulu par le président Faye, qui prône une refondation des relations entre l’État central et les collectivités territoriales.

Ce message présidentiel, à la fois sobre et porteur de responsabilités, témoigne de la volonté du chef de l’État de faire de la capitale un levier de transformation démocratique et de progrès social.

