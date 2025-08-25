Abass Fall succède à Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar

C’est désormais officiel : Abass Fall est le nouveau maire de la ville de Dakar. À l’issue d’un vote organisé ce lundi 25 août 2025 par le conseil municipal réuni en session extraordinaire, l’élu de la coalition Yewwi Askan Wi a obtenu la majorité avec 49 voix sur 88 votants, s’imposant face à trois autres candidats.

Cette élection vient clore une période de transition marquée par l’absence de Barthélémy Dias, dont le mandat a été interrompu après sa nomination au gouvernement en juin dernier. L’enjeu était de taille pour la coalition au pouvoir dans la capitale, soucieuse de conserver ce poste stratégique à moins de deux ans des élections locales prévues en 2027.

Une victoire politique et symbolique

Âgé de 43 ans, Abass Fall, fidèle lieutenant d’Ousmane Sonko et cadre de Pastef, a été salué par ses soutiens comme l’homme du renouveau pour la capitale. Ancien député et figure montante de la scène politique sénégalaise, il s’est imposé après une campagne interne tendue, marquée par des équilibres à préserver au sein même de la majorité municipale.

Sa victoire au premier tour, avec une courte avance mais une majorité absolue, témoigne d’un soutien réel au sein du conseil, malgré les divisions apparentes. Il prend ainsi la relève d’un autre poids lourd de l’opposition, Barthélémy Dias, dont il devra poursuivre les grands chantiers, tout en affirmant sa propre vision de la gouvernance locale.

Des défis à la hauteur de la fonction

À la tête de la ville la plus stratégique du pays, Abass Fall hérite d’un portefeuille complexe. Les questions de mobilité urbaine, de gestion des déchets, d’aménagement du territoire et d’accès aux services de base restent des priorités pressantes. Il devra également faire face aux attentes d’une population jeune et exigeante, dans un contexte économique marqué par l’inflation et les tensions sociales.

Dans son discours inaugural, le nouveau maire a appelé à l’unité et à la « co-construction d’une ville plus juste, plus verte et plus inclusive », tout en promettant de gouverner dans « la transparence et la proximité avec les Dakarois ».