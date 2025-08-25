Abass Fall élu nouveau maire de Dakar avec 49 voix

Le Conseil municipal de Dakar a élu, ce lundi 25 août 2025, Abass Fall comme nouveau maire de la capitale sénégalaise. Candidat de PASTEF, il a obtenu 49 voix sur 82 votants, soit une majorité confortable qui lui permet de succéder à Barthélémy Dias.

Quatre candidats étaient en lice : Ngoné Mbengue pour Taxawu Sénégal, Abass Fall pour PASTEF, Daouda Guèye et Mouhammed Massacrante Sèye. Sur les 100 conseillers municipaux, 82 ont participé au scrutin et 18 étaient absents.

Le fait marquant de ce vote reste la percée spectaculaire de PASTEF : parti ne disposant que de 13 conseillers municipaux au départ, il est parvenu, par le biais d’alliances et de ralliements, à obtenir 49 voix. Cette performance traduit un basculement des équilibres politiques à l’Hôtel de Ville et conforte la capacité de persuasion d’Abass Fall, qui avait promis de démissionner du gouvernement pour se consacrer exclusivement à la mairie s’il était élu.

Toutefois, le climat politique reste tendu. Barthélémy Dias a introduit un recours devant la Cour suprême, contestant la légalité de son éviction et, par conséquent, la validité de l’élection.

Malgré cette incertitude juridique, l’élection d’Abass Fall marque un tournant pour la capitale. Il hérite d’une ville confrontée à des défis majeurs : mobilité urbaine, assainissement, gestion des marchés et gouvernance locale.

Avec cette victoire, PASTEF consolide son influence sur l’espace municipal dakarois et démontre sa capacité à transformer un petit noyau de conseillers en une force décisive.