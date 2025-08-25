A la UnePolitique

Abass Fall élu nouveau maire de Dakar avec 49 voix

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le Conseil municipal de Dakar a élu, ce lundi 25 août 2025, Abass Fall comme nouveau maire de la capitale sénégalaise. Candidat de PASTEF, il a obtenu 49 voix sur 82 votants, soit une majorité confortable qui lui permet de succéder à Barthélémy Dias.

Quatre candidats étaient en lice : Ngoné Mbengue pour Taxawu Sénégal, Abass Fall pour PASTEF, Daouda Guèye et Mouhammed Massacrante Sèye. Sur les 100 conseillers municipaux, 82 ont participé au scrutin et 18 étaient absents.

Le fait marquant de ce vote reste la percée spectaculaire de PASTEF : parti ne disposant que de 13 conseillers municipaux au départ, il est parvenu, par le biais d’alliances et de ralliements, à obtenir 49 voix. Cette performance traduit un basculement des équilibres politiques à l’Hôtel de Ville et conforte la capacité de persuasion d’Abass Fall, qui avait promis de démissionner du gouvernement pour se consacrer exclusivement à la mairie s’il était élu.

Toutefois, le climat politique reste tendu. Barthélémy Dias a introduit un recours devant la Cour suprême, contestant la légalité de son éviction et, par conséquent, la validité de l’élection.

Malgré cette incertitude juridique, l’élection d’Abass Fall marque un tournant pour la capitale. Il hérite d’une ville confrontée à des défis majeurs : mobilité urbaine, assainissement, gestion des marchés et gouvernance locale.

DEPECHES

Rejet de la requête de Barthélémy Dias par la Cour suprême
Unité et apaisement : les premiers mots d’Abass Fall après son élection
Abass Fall succède à Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar
À Dakar, le conseil municipal lance le processus de désignation du nouveau maire

Avec cette victoire, PASTEF consolide son influence sur l’espace municipal dakarois et démontre sa capacité à transformer un petit noyau de conseillers en une force décisive.

Share This Article
Previous Article Abass Fall succède à Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar
Next Article Unité et apaisement : les premiers mots d’Abass Fall après son élection
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger
PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Election du maire de Dakar et cas de Mpox : une capitale sous double pression

A la UneOpinions

Barthélémy Dias face au droit administratif : malentendus et enjeux politiques

A la UneActualites

Ousmane Sonko reçoit l’ambassadeur de Chine et des industriels pour concrétiser un projet d’aciérie au Sénégal

A la UneCelebrites

Rebondissements dans l’affaire « Kocc Barma » : Trois nouvelles procédures judiciaires déclenchées

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale