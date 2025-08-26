Societe

Le Barreau Sénégalais en Deuil : Me Abdoulaye Babou n’est plus

Le monde judiciaire sénégalais est endeuillé suite au décès de Me Abdoulaye Babou, survenu ce mardi, des suites d’une courte maladie. Figure éminente du barreau sénégalais, Me Babou était un avocat respecté, tant pour sa rigueur professionnelle que pour son engagement auprès de ses concitoyens.

Originaire de Mbacké, Me Abdoulaye Babou résidait depuis plusieurs années à Touba, ville sainte où il jouissait d’une grande estime, aussi bien dans les milieux juridiques que religieux. Sa disparition laisse un vide immense au sein de la communauté maraboutique et judiciaire, où il s’était imposé comme un homme de conviction, de principes et de foi.

Tout au long de sa carrière, Me Babou a défendu avec brio de nombreuses causes, se faisant la voix des sans-voix et un fervent défenseur des droits humains. Ses pairs saluent aujourd’hui la mémoire d’un professionnel exemplaire, d’un homme droit et d’un guide pour la jeune génération d’avocats.

La rédaction de Xalima adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du barreau sénégalais. Que son âme repose en paix.

