Marie Khone Faye partage un moment de convivialité culturelle au Japon en marge du TICAD9

En marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), la Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a pris part à une journée récréative organisée par Mme Ishiba, épouse du Premier ministre japonais.

Aux côtés de ses homologues Premières Dames, Mme Faye a vécu une immersion dans la richesse culturelle nippone à travers diverses activités : la cueillette de fraises, l’initiation aux tambours traditionnels, la découverte du rituel du thé japonais ainsi que la dégustation de mets locaux.

Dans un message empreint de gratitude, la Première Dame du Sénégal a souligné le caractère enrichissant et joyeux de cette rencontre : « Ce fut une journée où, à travers nos échanges, nos cultures ont dialogué pour se nourrir de la diversité et des spécificités de chaque pays. »

Mme Faye a exprimé sa reconnaissance à Mme Ishiba pour cette initiative, ainsi qu’à ses « chères sœurs Premières Dames » pour l’honneur et le bonheur d’avoir partagé ces instants uniques. Elle a conclu son propos par une réflexion symbolique : « Chaque rencontre est une leçon de partage, chaque sourire un pont entre nos cultures. »

Par cette participation, Marie Khone Faye illustre une fois de plus l’importance du dialogue interculturel et de la solidarité féminine au service d’un rapprochement des peuples, au-delà des frontières.