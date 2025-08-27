A la Une

Réformes économiques, audit budgétaire, protection des lanceurs d’alerte et droit à l’information : le Sénégal à l’heure de la transparence

La presse sénégalaise de ce mercredi 27 août 2025 revient largement sur les conclusions de la mission du Fonds monétaire international (FMI) à Dakar, ainsi que sur l’adoption par l’Assemblée nationale de deux lois majeures relatives à la transparence et à la bonne gouvernance.

Un nouveau départ avec le FMI

Le quotidien Le Soleil met en exergue des “discussions productives” entre les autorités sénégalaises et les représentants du FMI, qui se sont engagés à soutenir la mise en œuvre d’un “programme de réformes ambitieux” aligné sur la Stratégie nationale de développement Vision 2050 et le Plan de relance économique du pays.

Conduite par Edward Gemayel, la mission du FMI, présente à Dakar du 19 au 26 août, a salué “l’engagement des autorités pour plus de transparence et de responsabilité budgétaires”, à la suite des graves erreurs de déclaration révélées récemment par la Cour des comptes. Le FMI et le gouvernement ont discuté de mesures correctives visant à redresser les pratiques comptables et restaurer la confiance dans les finances publiques.

Le Quotidien confirme que “le Sénégal est partant pour un nouveau programme” tandis que WalfQuotidien rapporte que les autorités ont exprimé leur volonté de solliciter formellement ce nouveau soutien.

Héritage controversé et révélations budgétaires

Les journaux rappellent que ces discussions interviennent dans un contexte tendu : selon un rapport de la Cour des comptes publié en février dernier, des “données erronées” sur la dette et le déficit public auraient été publiées entre 2019 et mars 2024, période couvrant la présidence de Macky Sall. Ce dernier a formellement rejeté ces accusations.

Mais comme le souligne L’As, les félicitations adressées par le FMI à l’équipe actuelle dirigée par Ousmane Sonko confortent sa posture en faveur d’une transparence accrue, un axe central de son engagement politique.

Réformes démocratiques : deux lois votées pour renforcer la gouvernance

Parallèlement aux enjeux économiques, l’Assemblée nationale a adopté deux lois symboliques : l’une instituant le statut et la protection des lanceurs d’alerte, l’autre portant sur l’accès à l’information. Ces textes marquent une avancée majeure en matière de démocratie et de bonne gouvernance.

Le Soleil parle d’”avancée dans le processus démocratique”, tandis que Sud Quotidien décrit une “séance plénière marquée par des débats nourris”, signe d’un intérêt croissant pour la question de la transparence publique.

L’As souligne quant à lui que “le Sénégal rattrape son retard”, en se dotant d’un cadre législatif moderne pour garantir l’information du public et protéger ceux qui osent dénoncer les dérives.

À travers ces développements économiques et législatifs, le Sénégal semble amorcer un tournant décisif vers une gouvernance plus rigoureuse, plus transparente et plus inclusive. La convergence des réformes financières exigées par le FMI et des avancées démocratiques portées par les députés pourrait offrir au pays un nouveau souffle, à condition que les engagements pris soient effectivement traduits en actes.

