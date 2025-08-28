A la UneInternational

À Paris, Bassirou Diomaye Faye mise sur une coopération « gagnant-gagnant » avec la France

En marge de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF), où il était invité spécial, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a multiplié, mardi, les entretiens avec de grands acteurs économiques français. Objectif : attirer de nouveaux investissements tout en posant les bases d’une coopération économique plus équilibrée entre Dakar et Paris.

Durant cette journée, le chef de l’État a reçu successivement les dirigeants de plusieurs groupes aux intérêts stratégiques au Sénégal. Avec Vicat, actionnaire de SOCOCIM, le président a insisté sur la compétitivité du secteur cimentier et la nécessité de réduire le coût du ciment, enjeu crucial pour les chantiers de logements et d’infrastructures. Le même souci de maîtrise des coûts et de stimulation de l’activité a guidé ses discussions avec le Groupe Lagardère Travel Retail, gestionnaire des duty free de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), autour de la qualité des services et de la politique tarifaire.

La dimension infrastructurelle a également occupé une place centrale dans ces audiences. Avec Matière Sénégal, spécialisée dans la construction d’ouvrages d’art, et NGE, acteur majeur du BTP, les échanges ont porté sur les projets de routes, ponts et équipements structurants, susceptibles de créer des milliers d’emplois locaux. Le secteur minier, représenté par ERAMET Sénégal, a été abordé sous l’angle de l’exploitation durable et du respect des normes environnementales, dans un pays où les attentes en matière de retombées économiques sont fortes.

Le président Faye a par ailleurs rencontré le MEDEF International, vitrine du patronat français à l’étranger, pour explorer de nouvelles opportunités d’investissement. Enfin, il s’est entretenu avec Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, et l’ancien premier ministre Édouard Philippe.

Une approche « win-win »

Ces rencontres traduisent la volonté affichée par Dakar d’engager une nouvelle étape dans la relation économique franco-sénégalaise. Pour Bassirou Diomaye Faye, élu sur un discours de rupture et de souveraineté, l’enjeu est double : maintenir le flux des investissements étrangers tout en veillant à ce que les partenariats se traduisent par des bénéfices concrets pour l’économie nationale.

Cette approche « gagnant-gagnant », revendiquée par le président, vise à dépasser la logique d’une coopération asymétrique souvent critiquée par la société civile sénégalaise. En privilégiant des engagements sur la compétitivité, la création d’emplois, le transfert de savoir-faire et le respect de l’environnement, le chef de l’État entend inscrire ces partenariats dans la perspective de la Vision Sénégal 2050 et du Plan national de transformation.

Pour Paris comme pour Dakar, l’enjeu est donc de réinventer un cadre de coopération plus équilibré, à l’heure où la France voit son influence contestée en Afrique de l’Ouest. Le choix du président sénégalais d’ouvrir ce dialogue lors d’une rencontre symbolique du patronat français est, à cet égard, hautement politique : il marque une volonté de construire des ponts économiques solides, à condition que ceux-ci reposent sur des fondations équitables.

