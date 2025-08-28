“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

Un succès fulgurant

Le nouveau clip officiel de Jahman X-press, intitulé “ARVA” et réalisé en collaboration avec Souleymane Faye, Soda Mama et Kine Lam, connaît un démarrage spectaculaire. À peine publié sur YouTube, il s’est hissé dans le top 25 mondial des vidéos musicales tendances, une performance remarquable qui confirme l’attente suscitée par ce projet.

Une collaboration intergénérationnelle

Ce titre réunit plusieurs univers artistiques : Jahman X-press, figure montante, s’entoure de Souleymane Faye, légende de la scène sénégalaise, ainsi que des artistes Soda Mama et Kine Lam, apportant fraîcheur et diversité. Ensemble, ils tissent une œuvre où modernité et héritage musical se rejoignent.

Un clip soigné et symbolique

Visuellement, “ARVA” se distingue par une réalisation élégante et rythmée, mettant en avant l’énergie des interprètes. L’alternance de plans dynamiques et de séquences plus intimistes traduit l’intensité du morceau, tout en renforçant son message universel.

Un impact digital immédiat

Le lancement a été accompagné d’une forte présence en ligne : teasers, extraits sur TikTok et Instagram, ainsi qu’un relais massif de la communauté de fans. Cette stratégie numérique, associée à la qualité du morceau, a contribué à propulser le clip dans les tendances mondiales dès sa sortie.

Un jalon pour la musique africaine

En atteignant ce niveau de visibilité, “ARVA” illustre la vitalité de la scène musicale africaine et son rayonnement international. Ce succès témoigne de la capacité des artistes sénégalais à s’imposer sur la scène mondiale avec des productions à la fois authentiques et universelles.