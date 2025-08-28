A la UnePolitique

Farba Ngom : une expertise médicale qui interroge la justice sénégalaise

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
4 Min Read

L’affaire médicale entourant l’état de santé du député-maire de Agnam, Farba Ngom, incarcéré à Rebeuss, suscite un vif débat depuis la publication, ce matin, de la « une » du quotidien L’Observateur. Le journal évoque une « bombe médicale » autour du risque de « mort subite nocturne » que ferait courir à l’élu sa pathologie, selon des expertises demandées par la justice.

Deux rapports successifs, réalisés par des médecins de renom, concluent à une « exposition à des complications évolutives avec risque de mort subite nocturne ». Une formulation qui a immédiatement provoqué une forte médiatisation et des inquiétudes sur la compatibilité de son état avec la détention.

Mais la lecture de cet avis mérite nuances et précautions, rappelle le docteur Mamadou Mansour Diouf, interniste, qui a réagi dans deux publications largement partagées sur les réseaux sociaux.

« Risque » ne veut pas dire « certitude »

Selon le Dr Diouf, le terme « risque » en médecine renvoie à une probabilité statistique et non à une certitude imminente. Il illustre son propos par l’exemple du cancer de l’œsophage, dont la probabilité augmente avec l’accumulation de facteurs de risque – tabagisme, alcool, obésité, reflux gastro-œsophagien – mais peut survenir en l’absence de tout facteur, comme ne jamais survenir chez des sujets exposés.

Dans le cas de Farba Ngom, le diagnostic semble s’orienter vers un syndrome d’apnée obstructive du sommeil, fréquemment associé à l’obésité et à l’hypoventilation nocturne. Cette affection, rappelle le médecin, peut être prise en charge par un traitement simple : un appareil de ventilation nocturne (CPAP), utilisé couramment dans le monde entier dès lors qu’une source d’électricité est disponible.

DEPECHES

À Paris, Bassirou Diomaye Faye mise sur une coopération « gagnant-gagnant » avec la France
Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise
Le CNP et le MEDEF réaffirment leur volonté de consolider leurs partenariats d’affaires
Sénégal-France : Un Petit-Déjeuner de Travail pour Renforcer les Liens”

Le rôle des juges

La question qui se pose désormais est d’ordre judiciaire. « Les juges ont besoin de savoir si l’état du détenu est critique, s’il existe un traitement adapté, si ce traitement peut être appliqué en prison et si, au final, son état est compatible avec l’incarcération », écrit le Dr Diouf.

Pour trancher, il faudra également prendre en compte d’éventuelles comorbidités : maladies cardiovasculaires (infarctus, insuffisance cardiaque), diabète, atteintes respiratoires chroniques ou encore pathologies tumorales comme le cancer de la prostate.

Autrement dit, conclut l’expert, la simple mention d’un « risque de mort subite nocturne » ne suffit pas, à elle seule, à justifier une incompatibilité médicale avec la détention.

Une « bombe médicale » plus large

Dans un second message, le Dr Diouf met en garde contre ce qu’il considère comme une dramatisation médiatique. Le syndrome d’apnée du sommeil, dit-il, ne concerne pas uniquement la « chambre 42 de Rebeuss », mais des milliers de Sénégalais obèses ou ronfleurs, souvent sans diagnostic ni suivi. « La bombe médicale est partout autour de vous », écrit-il, estimant que la véritable question est celle de la santé publique et de l’accès au dépistage.

Cette affaire, au croisement du judiciaire, du médical et du médiatique, place donc la justice sénégalaise face à une responsabilité délicate : décider du sort d’un élu influent en détention, sans céder ni à l’alarmisme, ni à la légèreté.

Share This Article
Previous Article À Paris, Bassirou Diomaye Faye mise sur une coopération « gagnant-gagnant » avec la France
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la Une

Sénégal-FMI : vers un nouveau programme de réformes économiques intégrant Vision 2050, transparence budgétaire et mesures correctives après les erreurs sur la dette

A la Une

Réformes économiques, audit budgétaire, protection des lanceurs d’alerte et droit à l’information : le Sénégal à l’heure de la transparence

A la UneOpinions

Honorer nos entrepreneurs pour libérer notre potentiel Par Thione Niang

A la UnePolitique

Municipales à Dakar : Abass Fall remercie ses pairs et promet une gouvernance « tournée vers les citoyens »

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

Football

CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

Lutte Sports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Football Sports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale

Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun