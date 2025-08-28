Réponse gouvernementale coordonnée face aux inondations : un plan national renforcé

Le Comité de gestion des inondations, bras technique du Comité national de gestion des inondations (CNGI), a tenu ce mercredi 27 août sa réunion hebdomadaire d’évaluation. Présidée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la rencontre a mobilisé les principales structures opérationnelles ainsi que des représentants des gouvernorats concernés, dans un contexte de fortes précipitations et à l’approche de grands rassemblements religieux.

Parmi les entités représentées figuraient la DPGI, l’ONAS, la DA, l’ADM, la DGPRE, la BNSP, le Génie militaire, l’Ageroute, l’ANACIM, Promoville, l’APIX ainsi que les gouverneurs de plusieurs régions. Tous ont dressé un état des lieux détaillé, soulignant à la fois les progrès réalisés et les défis persistants.

Diourbel : des renforts matériels ciblés

Dans la région de Diourbel, plusieurs zones sensibles telles que le marché Ndoumbe Diop, Avignon et Rouxou Bu Séw ont été particulièrement touchées. Grâce à une coordination étroite entre l’ONAS, la BNSP, l’ADM et la DPGI, appuyée par le gouverneur, la situation s’améliore progressivement. Pour accentuer l’efficacité des opérations, 10 camions hydrocureurs, une électropompe de 800 m³/h et 7 motopompes de 120 m³/h ont été mis à disposition par la Fondation Sonatel. Un nouveau bassin est également en cours d’aménagement pour évacuer durablement les eaux stagnantes.

Touba : un plan d’urgence déclenché

À Touba, les autorités ont lancé un plan d’urgence dans un délai de 48 heures pour faire face aux zones critiques, notamment Darou Rahmane, Guédé, Kawsara Fall et Darou Khoudoss. En plus de l’intervention rapide de l’ONAS à Guédé, deux électropompes de grande capacité et 45 motopompes seront déployées.

« Les quartiers concernés sont situés en points bas, sans réseaux de drainage immédiats. Les plus proches sont parfois distants d’un kilomètre, ce qui complique considérablement les opérations », précise le compte rendu de la réunion.

Kaolack : anticipation avant le Gamou

En vue du Maouloud (Gamou), Kaolack bénéficie d’un dispositif préventif renforcé. Grâce aux ouvrages réalisés par la DPGI et le Génie militaire, la ville a évité des inondations majeures. Cinquante motopompes ont été distribuées pour sécuriser l’accueil des pèlerins.

Kaffrine, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès : entre vigilance et réponse rapide

À Kaffrine , la situation est sous contrôle grâce à un plan préventif et au déploiement de 50 motopompes.

, la situation est sous contrôle grâce à un plan préventif et au déploiement de 50 motopompes. À Saint-Louis , bien que certains quartiers aient été affectés, les opérations de pompage et la distribution de 10 motopompes ont permis une nette amélioration. Des digues sont en construction dans le Nord pour renforcer la protection.

, bien que certains quartiers aient été affectés, les opérations de pompage et la distribution de 10 motopompes ont permis une nette amélioration. Des digues sont en construction dans le Nord pour renforcer la protection. À Tambacounda , 441 sinistrés ont été recensés suite aux ruissellements du Mamacounda. Toutefois, les travaux de curage et les ouvrages hydrauliques à Kidira ont permis de contenir les dégâts.

, 441 sinistrés ont été recensés suite aux ruissellements du Mamacounda. Toutefois, les travaux de curage et les ouvrages hydrauliques à Kidira ont permis de contenir les dégâts. À Thiès et Tivaouane, la plupart des quartiers ont été dégagés. Un dispositif spécial est en place pour préparer le Gamou, incluant 30 camions hydrocureurs, 58 camions de vidange, 50 toilettes mobiles et 21 motopompes.

Une mobilisation constante de l’État

À l’issue de la rencontre, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a réaffirmé l’engagement du gouvernement :