Audience avec les chauffeurs professionnels sénégalais d’Europe : une contribution affirmée à la Vision Sénégal 2050

Le mardi 26 août 2025, Amadou Cherif Diouf a reçu en audience une délégation de l’Association des chauffeurs professionnels sénégalais d’Europe, en présence de l’Honorable Awa Dione, députée de la diaspora (Europe du Sud).

Créée il y a six ans, cette organisation regroupe aujourd’hui plus de 1 000 membres engagés dans la valorisation du rôle de la diaspora dans le développement national. Les échanges ont principalement porté sur la contribution de l’association à la Vision Sénégal 2050 ainsi que sur les préparatifs de la première édition de la Journée nationale de la diaspora, prévue dans les prochains mois.

Amadou Cherif Diouf a salué l’engagement citoyen de ces routiers, soulignant les multiples actions déjà réalisées au Sénégal. À travers des initiatives solidaires, l’association a notamment apporté un appui financier et matériel à des écoles coraniques, des orphelinats ainsi qu’à des personnes à mobilité réduite.

Cette rencontre illustre une fois de plus la volonté des Sénégalais de l’extérieur de jouer un rôle actif dans la consolidation des acquis et la construction d’un avenir durable pour le pays.