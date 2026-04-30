Diaspora

Diaspora et développement : convergence de visions entre Maguette Sène et le Regroupement Général des Sénégalais du Canada

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XALIMANEWS: XALIMANEWS – Le maire de Malicounda, Maguette Sène, a été l’invité d’honneur du Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) lors du Forum économique et Salon de l’habitat, organisé dans le cadre de la 13e édition du Mois du Sénégal au Canada.

Dans une déclaration, l’édile s’est dit « heureux » de prendre part à cet événement qui a réuni près de 300 participants autour des enjeux économiques, de l’investissement et de l’habitat. Le thème central, axé sur « le rôle stratégique de la diaspora dans l’intégration et le développement bilatéral », a permis de mettre en lumière le potentiel de la diaspora sénégalaise dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Maguette Sène a notamment souligné l’importance des partenariats concrets, citant l’exemple de la société GX. Selon lui, c’est lors du forum de 2019 qu’une collaboration a vu le jour entre cette entreprise sénégalo-canadienne et la commune de Malicounda, dans le cadre d’un programme de gestion moderne du foncier.

Le Salon a également servi de cadre pour la remise d’attestations à des étudiants et experts canadiens ayant effectué, en 2025, des stages au sein de l’antenne de GX à Malicounda, dans le domaine de la gestion foncière. Une initiative que le maire considère comme un signal fort en faveur du transfert de compétences et du renforcement des capacités.

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De son côté, le Regroupement Général des Sénégalais du Canada, dirigé par Babacar Diop, a salué la qualité de l’intervention de son invité d’honneur. L’organisation a estimé que la contribution de Maguette Sène a permis d’enrichir les échanges et de mieux cerner les opportunités offertes par la diaspora dans le développement des relations entre le Sénégal et le Canada.

Le RGSC s’est également félicité des initiatives concrètes issues de ces rencontres, notamment le partenariat autour de la coopérative d’habitat entre l’organisation et la commune de Malicounda, qu’il considère comme un levier de développement durable. L’association a enfin salué l’engagement du maire en faveur de la jeunesse et de la formation, à travers la valorisation des stages dans le domaine foncier, illustrant la solidité des collaborations entre les deux pays.

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