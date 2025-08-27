A la UneInternational

Le CNP et le MEDEF réaffirment leur volonté de consolider leurs partenariats d’affaires

Une délégation du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), a participé, mercredi, à Paris, à l’ouverture de la 7e édition de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF 2025) à l’initiative du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) au cours de laquelle les deux organisations patronales ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et consolider leurs partenariats d’affaires, a appris l’APS de la partie sénégalaise.

”A Paris, les deux organisations patronales ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et consolider leurs partenariats d’affaires”, souligne un communiqué du Conseil national du patronat du Sénégal.

La délégation était conduite par le président du CNP, Baïdy Agne, accompagné, entre autres, de Antoine Ngom, président d’OPTIC et PDG Gsie Technologies, Abderrahmane Ndiaye, président des Groupes Elton et Sagam International, Malick Guèye, président de Way 2 Call et Abdou Kane, président de Diass Industries, précise un communiqué de l’organisation patronale sénégalaise.

A l’occasion de cette 7e édition de REF 2025, ajoute la source, Baïdy Agne a réaffirmé ”la qualité des relations entre le MEDEF et le CNP”, rappelant que les deux organisations avaient tenu un forum de partenariat d’affaires à Dakar, le 19 février 2025.

Cette coopération consiste, entre autres, à ”bâtir une convergence d’intérêts”, à ”capter les opportunités de co-investissement franco-sénégalais”, à ”promouvoir le transfert de technologies et de compétences”, à ”faciliter la formation des jeunes étudiants sénégalais en France”.

Le président du CNP a ”sensibilisé” les chefs d’entreprise français sur cette ”nouvelle dynamique de coopération économique et de partenariat d’affaires dans le cadre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050”, le référentiel des politiques publiques, et du Plan de redressement économique et social 2025-2028 (PRES), lancé le 1er août dernier.

M. Agne, rapporte le document du CNP, a aussi rappelé ”tout l’intérêt que le Sénégal accorde au contenu local dans la production de biens et de services, ainsi qu’à la complémentarité entre l’investissement direct étranger et l’investissement national”.

Il a également invité les entreprises du MEDEF à prendre part au Forum Invest In Senegal (FII Senegal) prévu à Dakar, les 7 et 8 octobre 2025, conclut le CNP.

