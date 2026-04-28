Mois du Sénégal : un concert mémorable signé Daaraj Family au Canada (en images)

XALIMANEWS: Montréal a accueilli, le samedi 25 avril, un concert haut en couleur du groupe Daaraj Family, dans le cadre des festivités du Mois du Sénégal au Canada.

L’événement, organisé par le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC), a rassemblé un public nombreux venu célébrer la musique et la culture sénégalaise. L’ambiance a été décrite comme électrique, portée par des prestations scéniques qui ont fait vibrer la salle aux sonorités afro-urbaines et engagées du groupe.

Cette soirée festive s’inscrit dans une série d’activités culturelles visant à valoriser la diaspora sénégalaise et renforcer les liens communautaires entre le Sénégal et le Canada.

Dans un message publié à l’issue du concert, les organisateurs ont remercié le public pour sa forte mobilisation et ont déjà donné rendez-vous pour la suite des événements du programme, notamment un dîner de gala prévu le 2 mai au Plaza Centre-Ville, qui marquera la clôture de cette 13e édition du Mois du Sénégal au Canada.

Le public, conquis, a salué une soirée de communion culturelle et musicale, placée sous le signe du partage et de la fierté sénégalaise.