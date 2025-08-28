A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a publié ce jeudi sa liste des 26 joueurs retenus pour affronter le Soudan (5 septembre à Khartoum) et la RD Congo (9 septembre à Dakar), dans le cadre des 7ᵉ et 8ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Moustapha Mbow, la nouveauté

La principale surprise de cette convocation est la première apparition de Moustapha Mbow, défenseur du Pau FC (Ligue 2). À 24 ans, il profite de ses prestations solides en club pour s’offrir une place dans un secteur défensif déjà très dense.

Les cadres au rendez-vous

Pas de grande surprise sinon : les cadres Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané et Édouard Mendy sont bien présents. En attaque, Pape Thiaw a reconduit sa confiance à Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr, tandis qu’Iliman Ndiaye complète une ligne offensive toujours redoutable.

Milieu étoffé, concurrence accrue

Au milieu de terrain, la jeunesse et l’expérience se mêlent avec Lamine Camara, révélation de la CAN 2023, aux côtés des expérimentés Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye. La présence de Habib Diarra et Pathé Ciss confirme la volonté du sélectionneur d’assurer la relève.

Deux chocs déterminants

Deux rencontres cruciales attendent les Lions de la Teranga : un déplacement périlleux face au Soudan, puis un duel à domicile contre la RD Congo. Actuellement leaders de leur groupe, les Sénégalais savent qu’une double victoire les rapprocherait considérablement du Mondial 2026.

« Nous avons misé sur la continuité, tout en ouvrant la porte à des joueurs méritants comme Moustapha Mbow. Chaque match est une finale », a déclaré Pape Thiaw lors de l’annonce.

Le rendez-vous est pris : les Lions devront rugir fort pour consolider leur statut de favoris et confirmer leur ambition mondiale.

