La contre-expertise médicale sur Farba Ngom révèle des risques alarmants

Les conclusions de la deuxième contre-expertise médico-légale concernant l’état de santé de l’homme politique Farba Ngom viennent de tomber, et elles soulèvent de sérieuses inquiétudes. Ordonnée par le Collège des juges d’instruction du Pôle Judiciaire Financier (PJF), cette expertise a été confiée à un panel de spécialistes de haut niveau.

Les professeurs Papa Saliou Mbaye, agrégé du Service de Santé des Armées en médecine interne et hépato-gastro-entérologie, Serigne Maguèye Guèye, chirurgien des hôpitaux, urologue-andrologue, ainsi que le docteur Ousmane Dièye, cardiologue et membre de la Société Sénégalaise de Cardiologie, ont mené l’examen clinique de Farba Ngom au cabinet médical « Sakina / Sos Cardio » à Fann Hock.

Le rapport des trois experts est sans appel : Farba Ngom est exposé à des complications évolutives pouvant aller jusqu’à une mort subite nocturne potentielle. Cette conclusion alarmante place la situation médicale de l’ancien député au cœur de l’actualité, tant les implications judiciaires et humaines se mêlent désormais à son cas.

Cette expertise vient confirmer les inquiétudes déjà soulevées par une première évaluation, mais cette fois-ci avec davantage de précisions médicales et un consensus d’experts. La question de la prise en charge adéquate et des conditions de détention ou de suivi médical de Farba Ngom est désormais posée avec acuité.

En attendant la décision des autorités judiciaires, ce rapport constitue une véritable bombe médicale dans le dossier, remettant en avant le débat sur la compatibilité entre l’état de santé d’un détenu et son maintien en prison.

avec le journal Lobservateur