La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

Le processus de mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte (Fsl) franchit une étape décisive. Dans une lettre circulaire datée du 26 août 2025, le directeur des activités physiques et sportives (Daps), Gilbert Mbengue, a annoncé la tenue de l’Assemblée générale constitutive pour l’adoption des Statuts et du Règlement intérieur de la future fédération. Cette rencontre historique se tiendra le samedi 30 août 2025, à l’Arène nationale, à partir de 9 heures.

Un moment clé pour la lutte sénégalaise

Le courrier adressé aux membres du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, aux présidents des Comités régionaux de gestion (Crg), ainsi qu’aux responsables d’écuries, d’associations et de groupements, met l’accent sur l’importance capitale de cette assemblée. Elle marque un tournant pour la lutte sénégalaise, sport phare du pays, en vue de sa fédéralisation et d’une gestion plus structurée et modernisée.

Gilbert Mbengue, dans son courrier officiel, a rappelé que cette assemblée s’inscrit pleinement dans le respect du chronogramme établi lors de l’arrêté n° 27698 du 31 octobre 2024, qui prorogeait le mandat du Cng et désignait ses membres. Il avait alors été décidé qu’une fédération autonome serait créée, visant à améliorer l’organisation du sport et la gestion des compétitions de lutte.

Vers une fédération autonome et modernisée

La Fédération sénégalaise de lutte devrait ainsi permettre une gestion plus efficiente du sport, avec des structures claires et une gouvernance indépendante des autorités administratives. Cette nouvelle entité est vue par les acteurs du secteur comme un moyen de moderniser et de dynamiser la discipline, mais aussi de garantir un meilleur avenir pour les lutteurs, les écuries et les supporters du sport sénégalais.

La création d’une fédération autonome représente un objectif historique pour la lutte sénégalaise, qui, jusque-là, n’avait pas de structure fédérale clairement définie pour encadrer ses activités. Cette évolution devrait également offrir de nouvelles opportunités pour le développement du sport à l’échelle nationale et internationale.

Un engagement maintenu pour la bonne gouvernance

Le Daps, Gilbert Mbengue, avait pris l’engagement le 18 juin 2025 de concrétiser la mise en place de cette fédération dans les délais impartis. Depuis cette annonce, le directeur administratif du Cng, Ndiamé Diop, et Gilbert Mbengue coordonnent les efforts pour respecter le calendrier et mettre en place les structures nécessaires pour un démarrage réussi.

L’Assemblée générale constitutive prévue le 30 août 2025 sera l’occasion pour les membres du secteur de se réunir, d’adopter les Statuts et le Règlement intérieur de la Fsl et de poser ainsi les bases d’une gestion rénovée de la lutte sénégalaise.